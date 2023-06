Une réintégration en trois étapes pour les évacués de Normétal

C’est un retour vers la normale pour près de 800 personnes qui ont reçu l’ordre d’évacuer le 4 juin.

Le paysage a changé puisque des tranchées ont été aménagées près des villages pour que le feu cesse de progresser vers les infrastructures.

C’est sur que la tranchée lorsqu’on arrive, on voit le travail qui a été fait pour protéger. C’est sûr que ce n’est pas très beau, c’est sur la terre, mais il pourra y avoir sûrement de l’aménagement qui pourra être fait pour que le décor soit plus intéressant à regarder dans quelques années et que ça ne demeure qu’un mauvais souvenir , affirmait Normand Lagrange, directeur général de la MRC d’Abitibi-Ouest à l’émission Ça vaut le retour.

Le personnel qui combat les feux de forêt en Abitibi-Ouest a notamment pratiqué cette tranchée en catastrophe dans l'espoir de freiner l'avancée d'un incendie et de sauver une ligne électrique. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le feu à proximité est contenu et les ressources sur le terrain tentent de le maîtriser.

« N'hésitez pas à demander de l'aide »

C’est un retour à la normale dans cette période mouvementée. Mardi en soirée, le directeur général de la MRC d’Abitibi-Ouest, Normand Lagrange, a parlé de l’importance de prendre le choc post-traumatique au sérieux.

« Les enfants, les personnes âgées, vulnérables et même les adultes en général peuvent être touchés par un événement. » — Une citation de Normand Lagrange

Normand Lagrange a invité la population à consulter des professionnels de la santé puisqu’ils ont vécu des événements importants au cours des derniers jours.

Hier, j’étais en rencontre à la Cité étudiante Polyno et on entendait des ambulances et moi-même, ça a augmenté [mon stress]. Est-ce que ce sont les pompiers? Qu’est-ce qu’il se passe? C’est important de retomber sur nos deux jambes, nos deux pattes bien solides, mais d’être à l’écoute de nous-mêmes et de ce que les autres vivent , a-t-il raconté.

À Saint-Lambert, les habitants étaient soulagés de regagner leur domicile. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Mardi, la population de Saint-Lambert a pu retourner dans le village.

Les feux de Lebel-sur-Quévillon

La fumée est présente sur le territoire, particulièrement le matin. Luc Goudreau, directeur de la prévention des incendies et de la sécurité civile, a voulu rassurer la population en précisant qu'il s’agit majoritairement de la fumée des feux à Lebel-sur-Quévillon, dans le Nord-du-Québec.

Ce n’est pas parce que l’incendie a repris de plus belle et que vous serez à risque. Si vous retournez chez vous [mercredi], c’est que la situation est stable , a-t-il assuré.

À Lebel-sur-Quévillon, les deux principaux feux ne sont pas maîtrisés. L’ordre d’évacuation y a aussi été donné le 2 juin.

Une centaine de pompiers forestiers des États-Unis sont débarqués à l'Aéroport de Val-d'Or mardi pour venir combattre les feux de forêt dans la région et à Lebel-sur-Quévillon. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Les ressources sur le terrain reçoivent d’ailleurs du renfort. Une centaine de pompiers forestiers des États-Unis sont arrivés à Val-d’Or mardi. Ils doivent se rendre dans le Nord-du-Québec et en Abitibi-Ouest.

À un peu plus de 20 kilomètres de Senneterre, le feu a progressé dans la journée de mardi.