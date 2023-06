Les enfants et certaines personnes ayant des besoins spéciaux auront bientôt accès à davantage de soins dentaires préventifs en Nouvelle-Écosse, en vertu d’une nouvelle entente entre le gouvernement de Tim Houston et les dentistes.

Ce programme permettra aux dentistes de facturer la province séparément pour le service de détartrage pour les enfants de 14 ans ou plus et pour les personnes qui participent au Programme d'hygiène dentaire pour les personnes ayant des besoins spéciaux (à l'intention des personnes ayant un handicap intellectuel).

La Nouvelle-Écosse couvrira également le coût de la sédation et de l'application du fluorure diamine d'argent, qui empêche la propagation des caries, dans le cadre du Programme d'hygiène dentaire pour les enfants et du programme à l'intention des personnes ayant des besoins spéciaux.

La province couvrira également les frais de la formation spécialisée et du mentorat nécessaires pour le remplacement d'un dentiste qui offre des soins dentaires aux personnes ayant des besoins spéciaux en raison d'une retraite.

Les coûts liés aux services supplémentaires et à la formation seront couverts à compter du 4 juillet.

S'il y a lieu, les gens doivent d'abord utiliser leurs polices d'assurance privées avant de faire appel au programme.

Quelques détails supplémentaires

Dans le cadre de l'entente, certains frais payés par le Programme d'hygiène dentaire pour les enfants et le Programme d'hygiène dentaire pour les personnes ayant des besoins spéciaux seront augmentés pour assurer l'uniformité dans tous les services.

Les coûts supplémentaires liés à l'entente sont estimés à environ 4,7 millions $ au cours de la première année, y compris environ 935 000 $ pour le nouveau service de détartrage.

Le Programme d'hygiène dentaire pour les enfants couvre les soins dentaires de base pour les enfants de 14 ans ou moins qui ont un numéro de carte santé valide. Photo : Getty Images / Elena Vagengeym

Le Programme d'hygiène dentaire pour les enfants couvre les soins dentaires de base pour les enfants de 14 ans ou moins qui ont un numéro de carte santé valide. Une fois par an, le programme couvre un examen dentaire régulier, deux radiographies régulières, au moins un traitement au fluorure et un service de prévention des caries. Les obturations (plombages), les extractions nécessaires et les conseils nutritionnels sont également couverts par le programme.

Le règlement sur le barème des services dentaires assurés sera mis à jour en fonction des changements à l'entente. De plus, le Programme de soutien à l'emploi et d'aide au revenu du ministère des Services communautaires paiera les mêmes frais pour les services dentaires d'urgence que le ministère de la Santé et du Mieux-être.

Ces changements appuient le Plan d'action pour la santé de la Province, qui vise à améliorer les soins de santé en offrant aux gens de la Nouvelle-Écosse les soins dont ils ont besoin et qu'ils méritent, grâce à l'amélioration des soins dentaires aux enfants et aux personnes vulnérables.