Rachel Notley réfléchit à son rôle comme cheffe du NPD

Dans les prochains mois, les membres du NPD feront un compte rendu de la campagne électorale, explique la cheffe de l’opposition officielle.

Le 29 mai, le NPD de l’Alberta a remporté 38 des 87 sièges de l'Assemblée législative, formant l’opposition la plus forte de l’histoire de la province.

Dans cette élection, nous n'avons pas tout à fait atteint notre objectif , dit-elle, précisant que ça aurait été le cas si son parti avait remporté les élections. Nous n'avons atteint qu'environ 70 % de notre objectif , ajoute-t-elle.

« Je suis dans cette situation depuis trop longtemps. Les membres de notre parti et de notre mouvement le sont depuis trop longtemps. Et aucun d'entre nous ne va plier bagage et rentrer chez lui. »