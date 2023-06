Belle-Baie révise présentement sa politique linguistique. Dans son ébauche annoncée la semaine dernière, elle s’engage à utiliser la langue française dans toutes ses communications, à l’oral ou à l’écrit, quel que soit le moyen de communication utilisé.

Les autorités municipales comptent toutefois communiquer dans les deux langues officielles dans le cas des questions de sécurité publique et dans les points de service à la population, notamment.

Environ une vingtaine de personnes ont assisté à la présentation publique de l'ébauche, mardi soir, à Petit-Rocher. Dix citoyens ont demandé d’intervenir, dont neuf qui demandent qu'on apporte des changements à l'ébauche.

C’est le cas de la citoyenne Andrea Bouma. Elle dit être complètement d’accord avec le principe que Belle-Baie est francophone, mais elle ne veut pas que la communauté anglophone minoritaire se sente exclue.

C’est juste que si on va vivre ensemble, quand vous allez avoir de l’information à communiquer à la population qui habite dans la région, faites-le dans les deux langues [...] Pas juste les questions de santé et de sécurité, mais toutes les affaires. C’est ce qui nous fait sentir partie de la communauté , explique Mme Bouma.

Le citoyen Pierre Doucet exprime un avis similaire.

Le problème, c’est les communications de réseau social. Je comprends que Belle-Baie et toutes les régions par ici, ce sont des communautés francophones qui se rassemblent [...] La seule chose qu’on demande, c’est le respect pour les personnes qui demeurent ici et qui ne parlent pas français , affirme Pierre Doucet.

Edgar Aubé, ancien maire de Beresford, plaide aussi pour plus de bilinguisme dans les communications municipales.

Je suis d’accord avec le fait que la nouvelle municipalité doit être francophone [...] Beresford avait la même politique au point de vue d’une municipalité francophone, mais quand venait le temps des communiqués à la population, c’était fait sur les réseaux sociaux dans les deux langues. Alors, c’est ce que je demande à la nouvelle municipalité de faire , déclare Edgar Aubé.

Daniel Guitard, maire de Belle-Baie, dit avoir aimé les discussions et les commentaires reçus durant la réunion publique.

La municipalité a aussi reçu d’autres commentaires du public par écrit. Il promet que le conseil municipal tiendra compte de toutes ces opinions pour la suite des choses.

« Ce soir, ce qu’on a entendu en gros, on n’est pas contre la politique linguistique, mais on aimerait que Facebook soit dans les deux langues officielles. On va discuter avec le conseil pour voir ce qui peut être fait. »