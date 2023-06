Cette recommandation a été formulée, mardi, alors que des avocats des différentes parties impliquées dans l’enquête ont commencé à présenter leurs conclusions après deux semaines de témoignages de témoins et d’experts.

Sur la base de ces preuves, les cinq jurés sont chargés de déterminer cinq faits essentiels dans l'affaire, notamment la manière dont Shannon Sargent est morte : causes naturelles, accident, suicide, homicide ou inexplicable .

La famille soutient que le décès est dû à un homicide , a affirmé Crista Big Canoe, directrice juridique de l’Aboriginal Legal Services, qui représente la famille dans cette cause.

Elle a déclaré qu’une telle conclusion enverrait un message retentissant qui pourrait contribuer à prévenir des morts similaires.

En vertu de la Loi sur les coroners, une telle conclusion n’implique aucune responsabilité criminelle et n’exprime aucune conclusion de droit, a rappelé la directrice juridique. Il ne s’agit pas non plus d’un constat de responsabilité morale .

Cependant, le fait que les agents correctionnels qui ont escorté Mme Sargent jusqu'au campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa au cours de la soirée du 19 juillet 2016 ne lui aient pas fourni les soins médicaux dont elle avait besoin constitue une omission de soins qui équivaut à un homicide, a fait valoir Mme Big Canoe.

Je vais suggérer que dans ce cas particulier, il ne s'agit pas seulement d'infliger, mais potentiellement omettre d'agir de manière à préserver la vie , a-t-elle poursuivi.

Un manquement à l’obligation d’agir

L'enquête a révélé que Shannon Sargent, qui souffrait de troubles liés à la consommation de drogues, était arrivée au CDOC sous la garde d'un policier d'Ottawa dans l'après-midi du 19 juillet, à la suite d'une évaluation médicale au campus Civic.

Une infirmière de la prison, préoccupée par le fait que Mme Sargent se plaignait toujours de douleurs thoraciques et souffrait d’une infection à la bactérie C. difficile, a ordonné qu’elle soit renvoyée à l’hôpital.

Cependant, elle n’a jamais fait l’objet d’un triage lors de ce deuxième voyage, et l’agent correctionnel responsable de l’escorte, Paul MacPherson, a mentionné qu’il pensait qu’ils avaient été envoyés pour récupérer un résumé de décharge manquant de la visite précédente de la détenue à l’hôpital.

L’infirmier responsable qui a discuté avec Paul MacPherson au bureau de triage de l’hôpital a dit qu’on ne lui avait jamais fait part que la patiente attendait à l’extérieur dans un fourgon de transfert de détenus.

La famille est convaincue que les actions, en particulier celles de l’agent Paul MacPherson [...] et le fait qu’il n’ait pas veillé à ce qu’elle obtienne une aide médicale constituent une omission ou un manquement à l’obligation d’agir qui a entraîné des blessures non accidentelles à l’origine de la mort de [Shannon] Sargent , a poursuivi Crista Big Canoe.

Shannon Sargent était bien connue par le personnel du CDOC, où elle a été décrite comme une personne «amicale et facile à vivre». (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Les actions de l’agent sont trompeuses

D’autres témoins qui ont participé à l’enquête ont mentionné que les chances de survie de Mme Sargent auraient pu augmenter si elle avait été triée convenablement.

À cela, les avocats de l’Hôpital d’Ottawa et du médecin des urgences qui a vu Mme Sargent lors de sa première visite ont répondu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour soutenir cette affirmation.

De nombreux témoins ont affirmé que les détenus ne sont jamais transférés à l’hôpital simplement pour récupérer des documents, et qu’un établissement de santé ne refuse jamais de trier un patient, peu importe les circonstances.

La mort de Shannon Sargent n’était pas une fatalité. Il était cependant acquis qu’un patient serait évalué ou trié à l’Hôpital d’Ottawa s’il y était amené , a ajouté Mme Big Canoe.

L’enquête a appris que M. MacPherson avait prévu manger à la prison ce soir-là et qu’il en était à son dernier quart de travail avant une pause. Des témoins ont rapporté qu’il se plaignait amèrement de devoir faire l’escorte jusqu’à l’hôpital, ce qui peut parfois prendre des heures.

Nous pensons qu’il a intentionnellement approché le personnel de triage et n’a demandé que des documents, sans faire part de la présente d’une patiente à trier. Respectueusement, la famille affirme que cela est très trompeur , a poursuivi la directrice juridique.

L’agent Paul MacPherson a nié cette version des faits, mentionnant avoir surmonté rapidement son mécontentement initial face à son mandat de devoir escorter la détenue Shannon Sargent à l’hôpital.

Des témoignages contradictoires ont été entendus sur les raisons pour lesquelles Shannon Sargent a été transportée sans subir d'examen médical. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Shannon était digne

Mme Big Canoe a voulu passer un message aux jurés en leur disant que, lorsqu’ils sont confrontés à des preuves contradictoires, ils doivent se concentrer sur ce qui est le plus clair, cohérent et convaincant .

Les avocats des différentes parties impliquées dans l’enquête ont présenté une liste de 33 propositions de recommandations visant à prévenir une autre mort dans des circonstances similaires. Il s’agit notamment de clarifier les procédures de transfert des détenus entre les prisons et les hôpitaux de la province.

Il a aussi été suggéré d’améliorer l’accès aux soins médicaux et leur partage entre les établissements faisant partie du cercle de soins d’une personne détenue.

La famille de Shannon Sargent a soumis une autre recommandation visant à ce que le ministère de la Santé finance une campagne de santé publique, qui serait créée par des organisations urbaines autochtones et inuit. Le but : réduire la stigmatisation entourant les problèmes de santé mentale et les troubles liés à l’utilisation de substances psychoactives.

« Shannon avait 34 ans. Je ne pense pas que sa vie était sans espoir. Elle était digne. Elle méritait de recevoir le traitement nécessaire, c’est-à-dire d’être triée et évaluée à nouveau à l’hôpital. » — Une citation de Crista Big Canoe, directrice juridique de l’Aboriginal Legal Services

Les plaidoiries se terminent mercredi. Ensuite, le président du tribunal, le Dr Robert Reddoch, donnera ses dernières instructions aux jurés.