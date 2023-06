C'est un citoyen, qui habite sur la rue Célina dans le secteur Ascot, qui a alerté les policiers. Ces derniers ont surpris les suspects à proximité de la résidence, mais ils ont réussi à prendre la fuite à bord d'une voiture Kia Sportage 2020.

Après une très courte poursuite, les suspects abandonnent le véhicule et prennent la fuite à pied. Des recherches sont effectuées dans le quartier. Un des suspects a été arrêté alors qu'il venait de commettre une introduction par effraction dans une résidence privée de la rue du Vaisseau-d'Or. [...] Les policiers ont procédé rapidement à son arrestation, personne n'a été blessé , relate le porte-parole du Service de police de Sherbrooke ( SPS ), Martin Carrier.

Les deux autres suspects ont été arrêtés près de la résidence. Ils sont tous connus des milieux policiers, originaires de Montréal et âgés dans la vingtaine.

Les trois hommes seront interrogés par les enquêteurs.

Le SPS rappelle aux citoyens d'éloigner les clés de la voiture de l'entrée principale, notamment.

Et on l'a vu dans plusieurs cas, signalez immédiatement au service de police tout individu ou véhicule suspect dans votre quartier résidentiel la nuit.[...] On arrive et on les arrête. C'est le bon réflexe à avoir , ajoute Martin Carrier.