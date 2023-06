Windsor réfléchit à ses options pour réduire le budget municipal de l’an prochain

Lundi, les conseillers ont été invités à approuver un calendrier pour les délibérations budgétaires de l'année prochaine. Mais le rapport a suscité de longues discussions sur la manière dont le conseil approuve le budget et sur ses priorités lorsqu'il le fait.

J'espère qu'il y aura des directives spécifiques pour que le niveau de service soit également pris en compte dans ce processus , a déclaré Kieran McKenzie, conseiller municipal du quartier 9.

Les administrateurs ont notamment suggéré que chaque département présente des options pour réduire leur budget et faire face à l'inflation.

Une approche à géométrie variable

Le conseiller du quartier 10, Jim Morrison, leur a demandé si un service avait effectivement réussi à réduire son budget de 5 % l'an dernier lorsque la même cible avait été fixée. Il s'est aussi interrogé sur la charge de travail supplémentaire imposée au personnel pour trouver ces réductions.

Selon les administrateurs, aucun service n'y est parvenu.

Je ne sais pas si tous les départements devraient chercher à atteindre le même type de réduction , a souligné M. Morrison. Peut-être qu'un département peut réduire ses dépenses de 10 % et qu'un autre doit les augmenter.

Selon les administrateurs, même si toutes les réductions budgétaires ne sont pas mises en œuvre, c'est un bon exercice pour le personnel d'examiner les options pour réduire les coûts ou dégager plus d'argent.

De son côté, Jo-Anne Gignac, conseillère du quartier 6, a fait écho au sentiment de M. Morrison, notant que le conseil voit souvent les mêmes suggestions pour réduire le budget. Elle a appelé à un examen futur de la prestation des services pour s'assurer que ce que fait la ville est conforme aux attentes des résidents.

Nous voyons les mêmes suggestions année après année en ce qui concerne la capacité à atteindre les objectifs que nous nous fixons. Vous allez voir la fermeture de bibliothèques, de casernes de pompiers, vous allez voir des changements importants dans les services , a-t-elle indiqué.

Un plus grand engagement des élus

Fred Francis, conseiller du quartier 1, a présenté une motion demandant au conseil de reformer le comité du budget opérationnel pour 2024, un comité créé l'année dernière pour le premier budget du nouveau conseil.

Son objectif était de donner aux conseillers la possibilité d'examiner le budget d'une manière plus participative et de donner plus de directives au personnel.

La commission du conseil de l'année dernière a été un exercice significatif, plus que tous les quatre ans , a estimé M. Francis.

Le conseil a approuvé le calendrier, un objectif de réduction budgétaire de 5 % dans tous les services, le renouvellement de l'abonnement à un outil de consultation publique et a demandé au personnel d'élaborer un budget d'investissement.

La motion de M. Francis visant à reformer le comité du budget de fonctionnement a également été adoptée.