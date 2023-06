Ottawa relance le groupe de travail anti-rats pour lutter contre les infestations

Cette décision intervient alors que les conseillers municipaux reçoivent des plaintes concernant des infestations de rats dans toute la ville. Certains résidents mettent en garde contre une réponse inadéquate de la Municipalité qui pourrait les laisser livrés à eux-mêmes.

Riley Brockington, représentant du quartier Rivière à Ottawa (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

En gros, on dit aux résidents : "Si vous avez un problème de rats, vous devez vous débrouiller tout seul" , a expliqué Riley Brockington, conseiller municipal du quartier Rivière. Il indique qu’une recrudescence des problèmes de rats dans certains quartiers de sa circonscription avait été constatée, en 2022.

« Je ne pense pas que nous soyons en train de gagner cette bataille » — Une citation de Riley Brockington, conseiller municipal du quartier Rivière

En avril, M. Brockington avait écrit à l'administration municipale pour signaler que de nombreux résidents du quartier de Central Park, près du chemin Merivale et du chemin Baseline, avaient été submergés par une infestation de rats, l'année dernière. À Carlington, on observe également un grand nombre de rats , selon M. Brockington.

Dans une demande adressée au personnel, le conseiller municipal explique que les résidents souhaitent que la Ville intensifie ses efforts pour empêcher la population de rats de croître et de se déplacer d'un quartier à l'autre.

La sensibilisation du public sur la façon dont les résidents peuvent aider à résoudre le problème et la surveillance par la Ville des normes de propriété font également partie de la demande.

Le conseiller municipal du quartier Rivière, Riley Brockington, indique qu’une recrudescence des problèmes de rats dans certains quartiers de sa circonscription avait été constatée en 2022. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté Joe Remollino

Des rats le long des travaux de construction du train léger

Plus à l'est, le conseiller municipal de Beacon Hill-Cyrville, Tim Tierney, signale que les infestations de rats se sont multipliées tout au long de la construction du train léger.

Comme il s'agit d'une situation persistante qui ne se résoudra pas d'elle-même, la Ville a-t-elle communiqué des informations aux résidents et quelles sont les étapes à venir pour se débarrasser de cette nuisance publique et/ou fournir de l'aide aux personnes affectées? a-t-il demandé en mai.

En réponse à ses préoccupations, le personnel de la Ville a présenté des rapports détaillant les mesures actuelles de lutte contre les rats pour une prochaine réunion du Conseil de santé. Outre l'éducation du public, la Ville se concentre sur les inspections, l'entretien des parcs et les programmes d'appâtage sur ses propres propriétés, le cas échéant.

Le personnel rappelle aux conseillers que la Municipalité s'était engagée à faire plus, et qu'un groupe de travail interne sur l'atténuation des rats a été rétabli, réunissant des représentants de sept services et agences de la ville.

Le groupe a commencé son travail en 2018, selon une déclaration de la Ville à CBC , mais ses réunions ont été perturbées par la pandémie de COVID-19. Il a repris ses travaux ce mois-ci.

La Ville d'Ottawa reçoit de plus en plus de plaintes concernant la présence de rats. Photo : iStock

L'appâtage des égouts est inefficace

Le rapport souligne également les limites des efforts déployés jusqu'à présent par la Ville pour lutter contre les rats. La méthode d'appâter les rats dans les égouts lorsqu'ils y ont été détectés s'est avérée largement inefficace jusqu'ici.

M. Brockington approuve la décision de relancer le groupe de travail, mais il n'est pas satisfait des efforts déployés jusqu'à présent pour lutter contre les rats.

« Il n'y a pas vraiment de plan établi par la Ville d'Ottawa pour lutter contre les rats. » — Une citation de Riley Brockington, conseiller municipal du quartier Rivière

Il appelle à une approche multidimensionnelle combinant des équipes sur le terrain pour faire respecter les normes de propriété et des mesures pour aider les résidents à lutter contre les rats dans leurs propres propriétés.

En fin de compte, personne ne souhaite voir des rats dans son quartier , conclut M. Brockington.