Le Plan nature fait jaser les Sherbrookois

Décidément, le Plan nature de Sherbrooke suscite de l’intérêt chez les citoyens. Ils étaient plus de 300 en salle et en ligne à la séance d’information qui s'est tenue mardi soir à l’hôtel Delta.

Le projet a été adopté la semaine dernière et vise notamment à préserver 45 % des milieux naturels du territoire sherbrookois.

Le ministère de l’Environnement doit d’abord approuver le plan avant qu’il entre en vigueur. Mais un règlement de contrôle intérimaire a été mis en place temporairement pour permettre à la Ville d’emboîter le pas.

Des citoyens ont salué l’initiative de Sherbrooke mardi soir. C’est un bel héritage pour nos enfants et nos petits-enfants , laisse tomber Rolande Poirier de l’Association citoyenne du parc Central.

Le projet vise notamment à conserver 93 % des milieux humides, 83 % des boisés et l’entièreté des milieux hybrides. Actuellement, la surface occupée par des milieux humides et naturels représente 53 % de la superficie de Sherbrooke.

Comme certains conseillers municipaux qui se sont opposés au projet, des citoyens craignent des impacts économiques et estiment que le Plan nature pourrait nuire au développement immobilier du secteur, notamment en matière de maison unifamiliale.

En ce moment, il reste beaucoup d’espace pour développer , assure Geneviève La Roche, présidente de la commission de l’aménagement du territoire.

« Le Plan nature c’est un premier morceau qui vient identifier ce qu’on veut protéger comme milieux naturels. Mais après, ça veut dire de repenser l’ensemble de notre développement. » — Une citation de Geneviève La Roche, conseillère municipale dans Ascot

Carol Boulet a demandé un moratoire. Il reproche aux élus que le Plan nature fait fi des aspects économiques et sociaux. Ils ont regardé simplement tout ce qui était écologique, mais ils n’ont pas pris en considération les retombées , juge le consultant en développement économique.

Les milieux naturels représentent une valeur économique réelle, mais qui est non mesurable , répond la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin.

« C’est un devoir qu’on a de préserver les milieux naturels pour faire un développement économique qui est durable. » — Une citation de Évelyne Beaudin

Des précisions

Lors de la séance d’information, des élus, accompagnés de spécialistes en environnement, ont fait la lumière sur les impacts du Plan nature, notamment concernant les projets résidentiels, commerciaux et industriels.

Par exemple, selon le nouveau règlement adopté, il ne sera pas possible d'empiéter sur un écosystème et un habitat particulier ou un milieu humide d’intérêt et son air d’influence, visés par la nouvelle réglementation. Or, certains projets de constructions sont exclus, notamment ceux dont le permis a été délivré avant le 6 juin.

La Ville invite la population à consulter la carte interactive  (Nouvelle fenêtre) pour s'informer des endroits ciblés par le nouveau règlement.

La tension s’est ressentie davantage quand est venu le temps de discuter des enjeux concernant le secteur agricole et forestier. Des contraintes ont aussi été émises sur des activités agricoles qui touchent un écosystème et un habitat particulier ou un milieu humide d’intérêt et son air d’influence, ciblés par le projet.

Des propriétaires de terres agricoles disent craindre que leur terre perde de la valeur. Le Plan nature vise à ce jour 98 % de la terre de 100 acres de Jean-Martin Cyr.

C’est utopique de croire que ma terre va continuer à croître en valeur quand mon voisin n’a pas les mêmes contraintes qui sont appliquées à son terrain […] J’ajoute des règlements qui vont limiter mon usage , dit le Sherbrookois.

Acceptabilité sociale

La mairesse de Sherbrooke observe pour sa part une excellente acceptabilité sociale depuis l’annonce du Plan nature la semaine dernière.

« On sent que c’était attendu. Les gens à Sherbrooke, ça fait partie de leur identité d’être dans une ville de nature. » — Une citation de Évelyne Beaudin

Elle assure que même du côté des promoteurs immobiliers, il y a un souhait de collaboration. Or, aucun ne s’est prononcé mardi soir.

Un plan d’urbanisme pour clarifier la vision du projet devrait être mis en branle avant le 4 juillet, confirme la mairesse de Sherbrooke. Il s'agit d'un outil qui permettra de réfléchir la ville quartier par quartier , ajoute-t-elle.

Une autre activité de participation citoyenne se tiendra à l'automne prochain.