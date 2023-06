Usine de remplacement de Rio Tinto : une bonne nouvelle environnementale et patrimoniale

Avec l’annonce de lundi, l’entreprise croit pouvoir réduire de la moitié ses émissions de gaz à effet de serre avec les nouvelles AP60 à la place des cuves précuites.

Toutefois, pour certains professionnels, il ne s’agit pas de la meilleure alternative en matière d'environnement.

On arrive actuellement à la limite théorique de la réduction. Quelque part, il va falloir qu'on sache faire l'aluminium autrement. Là-dessus, l'usine pilote d'Elysis va être certainement une bien meilleure nouvelle pour l'environnement , a avancé le professeur titulaire à la Chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Claude Villeneuve.

Le procédé Elysis, en développement à Jonquière et Alma, n'émet pas de gaz à effet de serre au moment de la fabrication de l'aluminium.

Trois vieilles salles de cuves précuites vont prolonger leur vie au-delà de la date limite du 31 décembre 2025.

Les 96 cuves AP60 viendront à terme s'ajouter aux 38 qui sont en fonction depuis 2013.

Bon pour l' UNESCO

L'annonce de Rio Tinto pourrait aussi donner un coup de pouce au dossier d'Arvida dans le processus d'obtention de la reconnaissance de l' UNESCO pour sa qualité de ville de compagnie, « construite en 135 jours ».

On pouvait se dire, est-ce qu'on peut vraiment reconnaître un patrimoine historique d'un endroit où il y aurait un très grand pollueur qui serait néfaste pour la communauté et la planète entière. [...] Alors là ça devient d'autant plus facile parce que ce qu'on supporte dans la reconnaissance patrimoniale c'est un projet social et économique vivant et d'aujourd'hui , a établi l'experte-invitée au Comité pour la reconnaissance patrimoniale d'Arvida, Lucie K. Morisset. Elle est la titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de l’Université du Québec à Montréal.

Rappelons qu'Arvida a déjà reçu la désignation de site patrimonial par Québec et de lieu historique national du Canada.

