Évacuation de Chibougamau : toute une expérience pour les étudiants internationaux du CFP

J'ai un camarade qui me dit : "On évacue la ville". C'était une surprise. Bon, je pensais qu'il plaisantait au début et puis après, c'était vraiment une réalité , a lancé une étudiante.

Pour la direction du CFP , qui offre des formations dans les domaines de la foresterie et le secteur minier, le défi n'était pas seulement de rassembler les étudiants étrangers, mais aussi de les rassurer.

Je suis comme un peu leur lien ici, donc ils m'écrivaient. [...] J'essayais de les rassurer, j'étais stressée, mais j'ai gardé mon calme probablement comme une mère doit faire avec ses enfants , a fait valoir Élyzabeth René, agente de service social au CFP de Baie-James.

Relogés à Saint-Félicien

Le CFP de la Baie-James accueille entre 450 et 600 étudiants par année, dont 85 % proviennent de l’extérieur de la région.

Après avoir été accueilli à l'aréna de Roberval, le groupe a été relogé au Domaine des Trois-Îles à Saint-Félicien.

On a pu naviguer tout autour du domaine, c'était vraiment très plaisant , a confié un étudiant.

Fermeture de la route 113

Même si les cours reprennent mercredi, certains étudiants ne sont pas encore revenus. La fermeture de la route 113, qui relie Chibougamau à l'Abitibi-Témiscamingue, complique leur retour.

Certains de nos élèves doivent faire le détour complet [vers Montréal], ce qui fait en sorte que ça peut leur prendre 16 heures au lieu de cinq à sept heures, donc là, on essaie de mettre en place des mesures d'adaptation, des facilités, mais les cours reprennent demain , a soulevé la directrice du CFP de la Baie-James, Sonia Caron.

Le CFP n'est pas au bout de ses peines. Contrairement au reste du réseau scolaire, l'année scolaire ne se termine jamais. Différentes cohortes suivent des formations 365 jours par année et une partie des programmes en foresterie et dans le secteur minier se déroulent sur le terrain, qui est inaccessible pour certains programmes.

C'est la fermeture de l'accès à la route 113. C'est la fermeture de certaines minières, entre autres, le partenariat à Lebel-sur-Quévillon, donc, c'est vraiment à géométrie variable, selon les partenaires où on est hébergé , a ajouté Sonia Caron.

