Pelletée de terre à Malartic pour le premier centre de crise régional

Le bâtiment de 5000 pieds carrés est érigé sur la rue Pépito par Construction Benoit Doyon, selon les plans de la firme d’architecture TRAME et avec le soutien du Groupe de ressources techniques. Il s’agit d’un investissement de près de 3 millions de dollars, dont les deux tiers proviennent du gouvernement du Québec. Plusieurs partenaires régionaux et locaux participent aussi au projet.

C’est un grand soulagement. Si on avait vu l’ampleur de la tâche au départ, je ne suis pas sûre qu’on aurait pris cette décision. Mais on est rendus là, des années plus tard, avec une somme de près de 3 millions de dollars amassés en sachant que ça continue, qu’il y a une structure qui est mise en place. C’est vraiment un moment où on a le goût de célébrer , raconte Marianne Chouinard, directrice générale de Besoin d’aide 24/7.

Dès le début de 2024, le nouveau centre de crise, le 21e au Québec, offrira un hébergement sécuritaire aux personnes avec des idées suicidaires ou en situation de crise. Sur place, elles profiteront d’un temps d’arrêt en étant accompagnées de professionnels en santé mentale pour les aider à se rétablir au niveau psychosocial avant de retourner à la maison.

« C’est vraiment pour s’assurer que le potentiel suicidaire est diminué grandement, mais aussi que la personne a de nouvelles stratégies pour faire face à une situation semblable à celle qui l’a amenée ici. » — Une citation de Marianne Chouinard

On a aussi profité de l’occasion pour dévoiler l'œuvre de l’artiste Claudia Caron. L’Amossoise a remporté un concours visant à trouver une oeuvre pour égayer le centre de crise de Malartic

Un projet de centre à Rouyn-Noranda

Besoin d’aide 24/7 a aussi dévoilé la structure régionale d’offre de services de crise, qu’elle élabore en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT).

La conseillère municipale de Rouyn-Noranda, Sylvie Turgeon, a présenté la participation de sa ville pour accueillir un deuxième centre de crise en Abitibi-Témiscamingue, afin de desservir l'ouest de la région. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Cette structure comprend la construction d’un deuxième centre de crise, cette fois-ci du côté de Rouyn-Noranda, pour desservir l’ouest de la région. La conseillère municipale de Rouyn-Noranda, Sylvie Turgeon, a annoncé la cession d’un terrain et le branchement aux services municipaux en soutien au projet. On vise une ouverture en décembre 2026.

Des lits d’hébergement de crise 24/7, appelés lits satellites, ont aussi été mis en place dans la dernière année à l’Accueil d’Amos, au Trait d’Union de La Sarre et à la Maison les 4 saisons de Ville-Marie pour rapprocher les services d’urgence. L’organisme cherche toujours un lieu à Val-d’Or.

D’avoir deux pôles, je pense que c’est l’idéal. La région est assez grande, on veut éviter des déplacements aux usagers autant que possible. Ce sont en plus des lits satellites qu’on a eu l’occasion d’ouvrir dans des MRC qui se trouvent à plus grande distance. La combinaison des deux va vraiment nous permettre de répondre adéquatement aux besoins de la population , estime Mylène Gauthier, directrice des services multidisciplinaires au CISSS-AT.

Cette stratégie s’inscrit dans la volonté du ministre de la Santé, Christian Dubé, de réduire de 10 % le taux de suicide au Québec d’ici 2026.