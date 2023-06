L’interdiction des équipements Huawei affecte des communautés en Alberta

Cette interruption prive de nombreux quartiers de cette municipalité d'environ 70 000 habitants d'un accès au réseau Internet domestique PureFibre de Telus. L'entreprise basée à Vancouver a initialement annoncé ce projet de 100 millions $ en 2019 pour connecter plus de 90 % des foyers et des entreprises de Saint-Albert à son réseau de fibre optique d'ici la fin 2020.

Le 28 avril dernier, la société a informé la ville qu'elle avait interrompu la construction de PureFibre dans toutes les communautés de l'Alberta, à l'exception des communautés où elle avait un contrat ou un partenariat avec la municipalité .

Selon Joanne Graham, directrice des technologies de l'information de Saint-Albert, outre des facteurs tels que l'inflation et les taux d'intérêt élevés, Telus a pointé l’interdiction par le gouvernement fédéral de la technologie Huawei comme un facteur ayant le plus pesé dans sa décision.

Le gouvernement fédéral a annoncé en mai 2022 qu'il interdisait à Huawei et à ZTE, une autre entreprise de télécommunications chinoises, de participer au réseau sans fil 5G du Canada, une décision à laquelle il a déclaré réfléchir depuis 2019.

2024, délai de rigueur pour retirer les équipements 5G

Les entreprises canadiennes ont jusqu'à juin 2024 pour retirer ou mettre fin aux équipements 5G de Huawei et ZTE, et jusqu'à décembre 2027 pour se débarrasser des équipements 4G existants fournis par les entreprises chinoises.

En 2020, Telus a annoncé qu'il travaillerait avec l’entreprise suédoise Ericsson, et la Finlandaise Nokia, comme fournisseurs de son réseau 5G, abandonnant ainsi les plans précédents qui prévoyaient de s'appuyer sur les équipements Huawei pour le déploiement. Avant ce changement, Telus avait prévenu que le déploiement de son réseau 5G pourrait être retardé et plus coûteux que prévu si Ottawa interdisait les équipements Huawei.

Telus, qui à l'époque utilisait des équipements radio Huawei dans des parties non essentielles de ses réseaux sans fil 3G et 4G, a indiqué en 2019 qu'elle ne pensait pas que Huawei posait un risque majeur pour la sécurité nationale.

Selon Mike Killick, conseiller municipal de Saint-Albert, les habitants, en particulier ceux des quartiers anciens qui n'ont pas encore été modernisés, ne bénéficieront pas des vitesses d'Internet plus rapides et de la fiabilité accrue que la technologie est censée apporter.

« J'entends des résidents qui recherchent ce type de service et qui sont frustrés que l'on fasse une pause dans l'expansion [du réseau] pour leurs quartiers. » — Une citation de Mike Killick, conseiller municipal, ville de Saint-Albert

Dans un communiqué, Telus a fait savoir qu'elle tiendrait les résidents, les entreprises et les clients de Saint-Albert au courant de l'évolution du déploiement de PureFibre lorsqu'il reprendra et a fait remarquer que la construction est terminée dans plus des deux tiers de la municipalité.

L'entreprise n'a pas répondu à une question concernant les autres communautés de l'Alberta où la construction a été interrompue.

« Nous comprenons l'importance de la connectivité pour la Ville de Saint-Albert et nous investissons plus de 7,2 millions de dollars jusqu'en 2027 dans l'infrastructure du réseau, les opérations et le spectre [5G] pour soutenir la connectivité vitale du réseau dans la communauté. » — Une citation de Brandi Merker, porte-parole, Telus

Telus aurait dû être mieux préparée, selon un expert

L'interdiction de Huawei par le Canada est conforme aux préoccupations de sécurité de nombre de ses alliés, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. La semaine dernière, le Financial Times a rapporté que l'Union européenne envisageait d'interdire à ses membres d'utiliser des équipements Huawei.

Telus aurait dû l'anticiper, soutient Gregory Taylor, professeur associé au département des communications, des médias et du cinéma de l'Université de Calgary. Selon lui, le gouvernement canadien a patienté avant d'imposer l'interdiction, en grande partie, pour tenir compte de l'infrastructure qui était en train d'être construite par des entreprises telles que Telus.

« C'est un impact [que Telus] aurait dû voir venir depuis 2017, lorsque les États-Unis ont décidé d'interdire Huawei dans leur infrastructure. Il était assez clair que le Canada finirait par suivre le mouvement. » — Une citation de Gregory Taylor, département des communications, Université de Calgary

Avec les informations de La Presse canadienne