La pénurie de chauffeurs d’autobus scolaire pourrait s’accentuer l’automne prochain en Outaouais, prévient Teamsters Canada. Le syndicat, qui représente les 300 chauffeurs en grève, soutient que plusieurs d’entre eux choisissent de se réorienter en raison au conflit de travail qui persiste depuis plus d’un mois.

Près de 25 % des grévistes auraient quitté les piquets de grève pour se trouver un autre emploi, selon le syndicat.

Ces départs sont attribués à l’inaction du gouvernement provincial et aux positions inébranlables des transporteurs scolaires privés financés par des fonds publics , peut-on lire dans un communiqué de Teamsters Canada, mercredi matin.

Son président, François Laporte, évoque même la mise en place d’une clinique d’emploi pour aider ses membres à se trouver un nouveau travail dans la région si aucune entente ne survient dans les prochaines semaines, bien qu’il souhaite régler le conflit dès que possible avec Autobus Campeau et Sogesco [Bigras Transport et Autobus Lasalle].

En entrevue à l'émission Les matins d'ici, mercredi, Jean Chartrand, président de la section locale 106 des Teamsters Canada a dit comprendre l'inquiétude des travailleurs.

On a plein de demandes de travailleurs qui nous demandent de les réorienter ailleurs, de voir ce qu’on peut faire pour eux autres parce que le conflit s’éternise. Ils sont pris en otage par un système qui ne marche pas, donc la situation, elle est réelle.

Et ces défections pourraient avoir un sérieux impact à long terme, ajoute-t-il.

La plupart du monde qui va se recaser ailleurs, s’ils aiment leur emploi, ils vont rester-là, c’est clair.

Des négociations dans l'impasse

M. Chartrand demande aux différents acteurs de s'asseoir autour de la table pour régler le conflit.

La situation, on la voit sans issue. Il n'y a rien qui change. L’employeur reste sur ses positions, il y a un problème de paiement qui se fait entre le gouvernement, les centres de services scolaires et les transporteurs scolaires qui ne semble pas vouloir se régler. [...] Je comprends les travailleurs de dire : on ne peut pas rester dans une situation comme ça. Ils vont se retrouver tout l’été sans chômage parce qu’ils n’ont pas atteint leurs heures de travail parce que ce sont des jobs saisonnières.

« On ne peut pas parler tout seul, la problématique n’est même plus dans notre cour. » — Une citation de Jean Chartrand, président de la section locale 106 des Teamsters

Plus de 10 000 enfants en Outaouais sont touchés par la grève.

Depuis la fin du mois de mai, la Commission scolaire Western Québec et le Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSSHBO) remboursent aux parents et tuteurs une partie des frais de transport de leur enfant à l’école, occasionnés par le conflit de travail.