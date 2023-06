Une ex-fraudeuse à la tête d’un organisme communautaire

Des intervenants craignent que la directrice générale de l’Espace amical fasse de nouvelles victimes. Le mystère plane d’ailleurs sur le financement de l’organisme qui accueille une clientèle vulnérable, mais qui n’est pas reconnu par les autorités gouvernementales.

Depuis l’ouverture du centre au début juin, Nataly St-Gelais laisse entendre qu’elle reçoit des subventions de la part du ministère de la Famille, du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, de la Ville de Saguenay et de Centraide.

Ces informations ont toutefois été démenties par ces bailleurs de fonds qui soutiennent habituellement le milieu communautaire. L’Espace amical n’est ni un organisme reconnu, ni un organisme subventionné ou en voie de l’être, assure-t-on.

Situé au sous-sol du Centre évangélique d’Arvida, l’Espace amical a été inscrit au registre des entreprises en mars dernier par Nataly St-Gelais. Tous les services y sont offerts gratuitement : une halte-garderie, des déjeuners et des dîners, des activités et des ateliers tels que du tricot et de la peinture, du soutien psychosocial et un camp d’été pour les jeunes.

Radio-Canada s’est rendue sur place pour discuter avec la femme de 56 ans qui a fraudé de nombreuses personnes entre 1997 et 2019. Nataly St-Gelais a indiqué que son nouvel OBNL marche avec des subventions. C’est sûr qu’il y a les subventions du ministère de la Famille , a-t-elle précisé. Or, vérification faite auprès de ce ministère, son entreprise ne fait pas partie des organismes soutenus. Confrontée à cette information, la directrice de l’Escape amical a rectifié le tir et dit être en attente de financement gouvernemental.

Nataly St-Gelais se présente comme une intervenante sociale. Elle a mentionné à Radio-Canada que l’Espace amical a reçu l’appui du ministère de la Santé et des Services sociaux. J’ai été reconnue par le CIUSSS , a-t-elle martelé.

Mais là encore, la réponse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean ne concorde pas avec sa version. Pour le moment, Espace amical n’a pas adressé de demande de reconnaissance au Programme de soutien aux organismes communautaires et nous ne disposons pas d’information à l’effet que sa mission a été validée.

Même chose du côté du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale qui assure que l’organisme « n’a bénéficié d’aucun soutien financier ou autre forme de soutien de la part du ministère. »

Le directeur général de Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean, Martin St-Pierre, assure que les processus de distribution des fonds de son organisme sont très rigoueux. Photo : Radio-Canada

Du côté de la Ville de Saguenay et de Centraide, le scénario se répète : pas d’argent octroyé, pas de reconnaissance de l’organisme et pas de processus en cours pour l’ajouter au répertoire officiel des services socio-communautaires. Nos processus d’attribution de fonds sont extrêmement rigoureux , assure le directeur général de Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean, Martin St-Pierre. Ce dernier digère mal que Nataly St-Gelais ait insinué que son organisme est associé à Centraide pour se donner de la crédibilité auprès de certains usagers.

La clientèle qui a besoin du type de services offerts par l’Espace amical est actuellement dirigée vers d’autres organismes communautaires, qui eux, sont recommandés par le CIUSSS .

Incompréhension du milieu communautaire

Les dizaines d’organismes communautaires bien établis à Saguenay peinent présentement à joindre les deux bouts et à répondre aux besoins de la population en raison de l’inflation. Dans ce contexte, personne ne comprend comment l’Espace amical de Jonquière arrive à payer ses employés et à fournir une panoplie de services et de repas tout à fait gratuitement.

On a vérifié et ils n’ont pas de financement. C’est un organisme sectaire qui n’est pas en lien avec aucun organisme du réseau. Il y a anguille sous roche , souligne une source du milieu communautaire.

Tous ces services-là d’habitude moyennent [sic] un certain coût dans les organismes qui ont des subventions. S’ils n’ont pas de subventions, je ne vois pas comment ils pourraient donner ces services-là , fait valoir une autre intervenante.

Questionnée par Radio-Canada, Nataly St-Gelais n’a pas voulu en dire davantage sur ses sources de financement. Elle s’est limitée à expliquer que l’ameublement du local était offert à son équipe et qu’elle avait reçu des dons matériels.

L'Espace amical est situé au sous-sol du Centre évangélique d’Arvida, à Jonquière. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Le Centre évangélique de Jonquière loue son sous-sol à l’organisme mais n’a pas d’autre implication, assure le pasteur Marc-André Houde. Les organismes ont de la difficulté à survivre avec toute la pauvreté actuellement. C’est dans notre mission d’aider les gens. On a vu une belle opportunité d’entraide , souligne-t-il.

Antécédents judiciaires ou pas, en tant que société on croit à la réhabilitation. Si la personne a payé sa dette, c’est normal qu’on lui donne une chance , a indiqué le pasteur. Pour l’instant, Marc-André Houde estime que tout se déroule rondement. La directrice a mentionné qu’il y a du financement du gouvernement , a-t-il expliqué avant que Radio-Canada lui apprenne que ce n’est pas le cas.

Plus de 50 crimes frauduleux à son actif

Sur une période de 22 ans, Nataly St-Gelais (qui se faisait aussi appeler Nathalie ou Nathaly) a été déclarée coupable d’une cinquantaine de crimes liés à des fraudes, du vol, du recel et de la fabrication de faux documents. Ces méfaits ont été commis au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Rive-Sud de Montréal. La malfaitrice a purgé plusieurs peines de prison. Sa dernière condamnation remonte à novembre 2019 alors qu’elle a écopé d’une peine de trois ans et demi de détention.

Au fil des ans, elle s’est notamment faite passer pour une journaliste afin de leurrer des locateurs avec de faux chèques et de faux mandats-postes. Nataly St-Gelais a aussi usurpé l’identité d’une amie et fait des achats de 12 000$ avec sa carte de crédit. Elle a même fraudé l’école de ses filles et est allée jusqu’à inventer un employeur fictif, avec des documents contrefaits, pour sortir plus vite de prison. La direction des libérations conditionnelles avait toutefois compris son stratagème.

En raison de la répétition des crimes commis, plusieurs organismes communautaires, qui se sont confiés à Radio-Canada sous le couvert de l’anonymat, s’inquiètent du rôle tenu par Nataly St-Gelais à la tête d’un centre de soutien aux familles, surtout qu’elle ment et entretient le flou sur son financement. Tous croient fermement à la réhabilitation, mais ont demandé à la police de garder un œil sur ses activités par crainte de récidive.

Le Centre évangélique de Jonquière loue son sous-sol à l’organisme mais n’a pas d’autre implication, assure le pasteur Marc-André Houde Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Je ne veux pas que la population vulnérable tombe dans un piège. Je veux juste que le monde soit vigilant et qu’on surveille ce qui se passe autour de cet organisme-là , souligne l’intervenante en travail social préoccupée par la situation.

Interrogée sur les inquiétudes liées aux fraudes en série qu’elle a commises pendant plus de 20 ans, la directrice générale de l’organisme Espace amical a souligné qu’elle mérite une deuxième chance. Il peut t’arriver des erreurs dans la vie. L’important, c’est de se relever. Si je m’enfarge, vous le verrez. Mais je ne m’enfargerai pas. J’ai un conseil d’administration. Je ne m’occupe de rien côté financier , a assuré Nataly St-Gelais.

La femme se dit victime d’une campagne de salissage de la part d’autres organismes communautaires dont elle dédouble certains services.

L’automne dernier, elle a d’ailleurs été congédiée par l’un d’entre eux pour des interventions jugées inappropriées auprès de bénéficiaires.