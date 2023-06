Avertissement de mauvaise qualité de l’air en vigueur au Manitoba

La fumée des feux de forêt qui font rage au pays a atteint le Manitoba, incitant Environnement Canada à publier un bulletin spécial mardi sur la qualité de l'air pour une partie du centre et le sud-est du Manitoba, dont Winnipeg.

En raison de la fumée des feux incontrôlés, la qualité de l'air et la visibilité peuvent changer sur de courtes distances et varier considérablement d'heure en heure. La fumée d’incendies de forêt peut être nocive pour la santé de tous, même si les concentrations sont faibles. Tout le monde peut prendre des mesures pour réduire son exposition à la fumée des feux de forêt , écrit-elle.

Les personnes qui soufre de maladies pulmonaires, comme l'asthme ou les maladies cardiaques, les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes qui travaillent à l'extérieur risquent davantage de subir les effets de la fumée des incendies de forêt sur leur santé, indique Environnement Canada.

Les Manitobains sont invités à s'hydrater, à rester dans des endroits où l'air est frais et propre, et à cesser leurs activités si leur respiration devient inconfortable, conseille l'agence météorologique nationale.

Environnement Canada suggère également de garder les fenêtres fermées si la température de leur maison est suffisamment confortable.

Il est aussi conseillé d'utiliser le filtre MERV le plus performant sur le système de chauffage, de ventilation et de climatisation ou encore un purificateur d'air HEPA portable pour faire circuler l'air, si cela est possible.

Il est aussi recommandé aux personnes qui passent du temps à l'extérieur de porter un masque N95, afin de réduire l'exposition aux petites particules de fumée, nocive pour la santé.