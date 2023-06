Éric Fournier, associé de Moment Factory, quitte le navire

Après plus de 15 ans au sein de Moment Factory, Éric Fournier annonce qu’il quittera l’entreprise au mois d’octobre. Il s’était joint au studio multimédia montréalais en 2007, à titre d’associé et de producteur exécutif.

En compagnie des fondateurs Dominic Audet et Sakchin Bessette, M. Fournier a contribué à l’essor de l’entreprise sur la scène internationale. Moment Factory illumine aujourd’hui des sites historiques et naturels à travers le monde entier.

Depuis sa naissance en 2001, l’entreprise québécoise a créé 525 expériences immersives. C’est à elle que l’on doit l’illumination du pont Jacques-Cartier, à Montréal, et de la Sagrada Familia, à Barcelone.

Moment Factory collabore notamment avec Disney, Microsoft et Sony, et réalise plus de 85 % de ses projets à l’étranger. Elle compte maintenant des bureaux à Paris, Tokyo, New York et Singapour.

Éric Fournier, producteur exécutif et associé de Moment Factory, était de passage à l'émission « Zone économie ». Photo : Radio-Canada

Le moment est bien choisi, puisque Moment Factory est en très bonne forme , a expliqué M. Fournier en entrevue avec Gérald Fillion, à l'émission Zone économie.

« C’est une boîte qui a un beau carnet de commandes, beaucoup de talent à l’interne, et des gens de très grande qualité. C’est le temps de faire une transition, de passer la main et de donner aux gens plus de responsabilités. C’est le temps de laisser à la nouvelle génération le soin d’amener Moment Factory à un autre 20 ans, 100 ans si possible. » — Une citation de Éric Fournier, producteur exécutif et associé de Moment Factory

En plus de quitter son poste de producteur exécutif, M. Fournier se retirera également de l'actionnariat. Un programme sera développé et annoncé à l’automne pour offrir la possibilité aux employés de devenir actionnaires de l’entreprise.

Le producteur exécutif et associé Éric Fournier annonce son départ de Moment Factory. Il prendra sa retraite le 12 octobre prochain, jour où il aura 60 ans. Entrevue avec Éric Fournier sur son exceptionnelle aventure avec Moment Factory.

Une carrière bien remplie

Avant de se joindre à Moment Factory, Éric Fournier avait fait sa marque à titre de vice-président de Bombardier et du Cirque du Soleil. Auparavant, il avait été consultant de SECOR pendant 10 ans.

De son long parcours au sein de Moment Factory, plusieurs choses le rendent fier.

Au début, quand on essayait d’expliquer [l’entreprise] aux gens et aux banquiers, c’était une carte de crédit qui finançait Moment Factory. Une des premières choses que j’ai essayé de faire, c’est un plan d’affaires , se souvient M. Fournier, qui a 59 ans.

« Il n’existait pas de comparable [...] Il a fallu développer une entreprise dans un nouveau domaine émergent extrêmement créatif. Ça demeure quelque chose de très important pour moi. Et ensuite, ça a été de passer à travers la COVID et d’assurer la pérennité de l’entreprise. » — Une citation de Éric Fournier, producteur exécutif et associé de Moment Factory

Malgré tout le territoire conquis, M. Fournier croit qu’il n’y a pas de limites à ce que Moment Factory peut encore réaliser.

Avec la technologie et la créativité, il n’y a pas de territoire prédéterminé. On va là où la technologie peut nous amener, dit-il. C’est d’utiliser les technologies qui viennent du web, de l’intelligence artificielle, des jeux vidéo et de l’appliquer au monde, en réel, pour que les gens aient le goût de se retrouver en public.

Éric Fournier compte s’offrir un petit répit avant de considérer la possibilité de se lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Il a récemment accepté un poste au conseil d’administration du Musée Pointe-à-Callière, auquel il souhaite maintenant consacrer son temps et son énergie.

Pour moi, c’est un musée hyper important, dit M. Fournier. On avait fait des projets avec eux [...] et on avait vu comment un musée peut être important pour traduire quelque chose de réel à un enfant qui est habitué à tout voir sur son téléphone.

Selon lui, il s’agit d’une suite logique à une carrière déjà bien remplie.

Les premières années, j’ai fait du bon chez Bombardier et SECOR. Après, j’ai fait du beau au Cirque du Soleil et à Moment Factory. Et là, je pense que je vais faire du bien pour les prochaines années!