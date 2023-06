Des bourses et moins de frais pour les étudiants du CEF inscrits à l’Université de Regina

Le directeur du Conseil des écoles fransaskoises (CEF), Ronald Ajavon, souligne que l'accord entre le CEF et l'Université de Regina est le résultat d'un processus de plusieurs mois de collaboration et de travail entre les deux entités.

Le CEF et l'Université de Regina ont annoncé lundi la conclusion d'un accord de principe visant à soutenir la transition des étudiants francophones vers l'université.

Dans le cadre de cette entente, tous les étudiants du CEF bénéficieront d'une bourse d'entrée d'une valeur de 2000 dollars lorsqu'ils s'inscriront à temps plein au premier cycle.

Selon Ronald Ajavon, le CEF prévoit de conclure des ententes similaires avec d'autres établissements d'enseignement postsecondaire à l'avenir, dont l’Université de la Saskatchewan.

On fait affaire avec l’Université de Regina, mais des discussions ont lieu aussi avec les autres universités en Saskatchewan et aussi en dehors de la Saskatchewan , affirme M. Ajavon.

Nous, ce qu'on a à faire, c’est de promouvoir cette entente-là dans nos communautés scolaires, à nos élèves qui pourront bénéficier rapidement à compter de la prochaine rentrée , ajoute-t-il.

D’ailleurs, en ce qui concerne les étudiants internationaux du CEF , Ronald Ajavon souligne que, en plus de recevoir une bourse de 2000 $, ils auront également la possibilité de bénéficier d'un gel des frais de scolarité et des frais d'admission.

Toutefois, cette mesure ne s'applique pas aux étudiants locaux. Cette entente permet justement aux étudiants étrangers de payer comme des étudiants nationaux et locaux , note M. Ajavon.

« Renforcer la communauté francophone »

De son côté, l'Université de Regina estime que cette entente représente une occasion importante pour favoriser la rétention des étudiants francophones.

Le président et vice-chancelier de l'Université de Regina, Jeff Keshen, exprime sa volonté de consolider la communauté francophone au sein du campus universitaire. Nous voulons créer une communauté plus large, nous voulons renforcer la communauté francophone et la communauté fransaskoise , assure-t-il.

D'après ses observations, les étudiants francophones ont tendance à privilégier les universités situées à l'est, notamment Montréal et Ottawa.

Nous avons lutté pour faire venir les étudiants francophones dans la province. [...] Ils vont à Montréal, ils vont à Ottawa, ils vont à Saint-Boniface. Nous avons donc créé des incitatifs financiers pour que ces étudiants viennent ici , note Jeff Keshen.

L'Université de Regina précise également qu'elle offre des rabais sur le logement et des réductions sur les frais de scolarité pour les étudiants nationaux et internationaux qui optent pour la résidence universitaire pendant leur parcours d'études.

L’offre The Really BIG Deal de l'Université de Regina permet aux étudiants nationaux la possibilité d'économiser jusqu'à 18 000 $ sur une période de quatre ans.

De son côté, les étudiants internationaux pourront sauver jusqu’à 21 000 $.

Avec les informations de Geneviève Patterson