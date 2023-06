Des espoirs pour le transport aérien régional

Le président du comité et député de René-Lévesque, Yves Montigny, affirme qu’il est déjà possible de voir des améliorations au transport aérien en région grâce notamment au Programme d'accès aérien aux régions, le PAAR.

Le député rapporte que 75 % des vols régionaux se déroulent comme prévu à l’horaire. Selon lui, cela représente une net progrès. Ce pourcentage serait supérieur à l’assiduité des vols internationaux, affirme-t-il.

On souhaiterait tous 100 %. Mais les vols ne sont pas si en retard par rapport à ce qu'ils ont déjà été. C’est une bonne nouvelle , déclare-t-il. On veut être capable de faire encore mieux que ça, alors on travaille sur d'autres pistes de solutions , ajoute-t-il.

Yves Montigny souligne notamment que Baie-Comeau peut désormais compter sur une nouvelle liaison pour répondre à l’augmentation de la demande sur la Côte-Nord. Selon lui, c'est une conséquence directe du succès du Programme d'accès aérien aux régions, le PAAR.

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Il rapporte également que la PAAR a permis une augmentation de 20 % d'achalandage en direction ou en provenance des Îles-de-la-Madeleine. Il y a du monde qui prend davantage l'avion que le bateau maintenant , souligne-t-il.

Des enjeux importants

Le député Yves Montigny affirme que même si le Comité permanent sur le transport aérien régional constate des améliorations, ça ne veut pas dire qu'on s'assoit sur nos mains . Il y a une volonté de tous les acteurs d’améliorer davantage la situation.

À l’ordre du jour de sa deuxième réunion, les 25 membres se sont questionnés sur des enjeux importants, tels que le volet de remboursement de billets pour les personnes habitant en région. Les partenaires ont exploré des pistes de solution pour éviter les démarches entourant une demande de remboursement.

L’idée, c’est un peu comme quand on fait un achat, d’avoir un rabais directement à l’achat, pour éviter d’avoir à faire une réclamation après avoir acheté le billet , explique-t-il. C’est complexe, mais on est en bonne voie de trouver des solutions , ajoute-t-il.

Un autre enjeu sur lequel planche le comité est la fiabilité du service. On a un problème de fiabilité, c'est-à-dire qu'il y a des vols annulés. Il y en a encore de ça. [...] on travaille avec le fédéral pour être capable d'améliorer notamment les aides techniques technologiques pour qu’on puisse avoir du vol aux instruments plus facilement , souligne-t-il.

Le comité regarde aussi différentes façons d’avoir de l’aide aux aéroports qui ont plus de difficultés.

Des réserves de la part de l’opposition

Le député des Îles-de-la-Madeleine, le péquiste Joël Arseneau, souhaite que le Comité permanent sur le transport aérien régional amène des améliorations immédiates au PAAR .

Le député rappelle que le programme actuel, qui propose des billets d'avion à 500 $, n'atteint pas ses cibles.

Ne connaissant pas l'ordre du jour des rencontres, le député Arseneau a proposé un nouveau volet au PAAR consacré à l'innovation.

Selon ses calculs, il y aurait des sommes disponibles, étant donné que 45 % des billets à 500 $ n’ont pas été vendus. Il doit nous rester un bon 15 M$, 20 M$ de disponible , estime-t-il.

Il souhaite que le comité envisage d’investir ces sommes dans un troisième volet, consacré à des projets innovants. Offrir un service, un volume de places, des fréquences et des tarifs qui correspondent aux besoins des gens de nos régions sous forme de projet pilote par exemple. Je pense que ça pourrait ébranler le statu quo , déclare-t-il.

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Yves Montigny affirme que le comité est d’accord sur le principe. Ce qu’on veut, c’est donner des leviers aux régions pour qu’ils soient capables d’améliorer la desserte [aérienne] , répond-il.

Joël Arseneau a aussi suggéré que le deuxième volet du programme, qui consiste à rembourser le prix des billets à certains résidents, devrait être élargi aux organismes communautaires qui peinent à assumer les frais de transport de leurs employés, pour la formation par exemple.

Ce à quoi a répondu favorablement Yves Montigny. Idéalement, on essaie de trouver des solutions pour être capable d'amener le plus possible de gens sur les vols régionaux, y compris ceux qui n’ont pas de moyens, et je pense aux organismes sans but lucratif , explique-t-il.

Une rencontre avec l'opposition

Le président du comité et député de René-Lévesque, Yves Montigny, affirme avoir planifié une rencontre avec les partis de l’opposition, à laquelle Joël Arseneau a été le seul à pouvoir participer. Le député de Gaspé, le caquiste Stéphane Sainte-Croix, était aussi présent.

M. Montigny explique qu’ils ont pu discuter des particularités, des défis et des pistes de solution spécifiques pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine.

Joël Arseneau, qui est aussi porte-parole du Parti québécois en matière de transport, estime que les travaux du comité devraient être plus transparents. Le Parti québécois réclame d'ailleurs que l'opposition puisse siéger au comité, en plus de membres de la population et des aéroports régionaux.

Le comité aérien permanent est piloté par la fonction publique, pas juste par des élus. Ce n’est pas juste un comité politique , explique Yves Montigny. C’est pour cette raison qu’on peut mettre en place des mesures sans être obligé de les annoncer, parce qu’il n’y a pas nécessairement de nouveaux budgets qui sont associés aux nouvelles mesures , affirme-t-il.

Concernant le manque de transparence, Yves Montigny estime qu’il prend soin de répondre à toutes les questions, mais on ne peut pas transmettre tous les documents, parce qu’il y a des données précieuses et sensibles pour les entreprises membres du comité , explique-t-il.

Le président du comité estime que la représentation au sein du comité reflète bien les enjeux en cause.

Ainsi, dit-il, la Fédération des municipalités du Québec (FMQ) et l’Union des municipalités du Québec (UMQ) sont aussi la voix des petits aéroports régionaux étant donné que certaines municipalités sont aussi propriétaires d’aéroports régionaux.