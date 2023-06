Le mythique autobus des Hôtesses d’Hilaire rend l’âme

Les membres du groupe y étaient, avec des barres à clous et des perceuses pour le démonter.

C’était émouvant , dit le chanteur du groupe, Serge Brideau. Je ne voulais pas être trop nostalgique, mais j’ai tellement vécu de beaux moments [avec cet autobus].

Stationné dans un champ durant l’entièreté de la pandémie, l’autobus bien rouillé aurait nécessité 20 000 $ en réparation de carrosserie. Une somme trop élevée.

Serge Brideau à l'intérieur de l'autobus, avant les travaux. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Parenteau

Le groupe revenait du Festival de musique émergente à Rouyn-Noranda en 2016 lorsqu’ils ont aperçu sur la route un autobus scolaire à vendre pour 5000 $. Ils l’ont vite acheté.

Le frère de Serge Brideau est charpentier et avec l'aide de leur ami Maxime Mcgraw, des premières modifications ont été faites à l’autobus.

Puis Serge Brideau a entièrement transformé l’intérieur : salle d’instruments, lits, cuisine, garde-robe, toilette…

L'intérieur de l'autobus des Hôtesses d'Hilaire, après les travaux. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Parenteau

Le chanteur avait une idée en tête : J’ai réalisé mes rêves les plus fous d’adolescence, d’être dans un travelling band, comme la toune de CCR , dit-il en riant.

Outil de promotion et objet de curiosité

Le groupe avait une tournée de 70 spectacles au Québec en 2016.

Y voyant une occasion de promotion, Le Trou du diable, partenaire de la tournée, a fait peinturer l’autobus aux couleurs de la brasserie et des Hôtesses d’Hilaire.

Une belle publicité ambulante, pour la brasserie Le Trou du diable de Shawinigan. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Parenteau

En roulant sur l’autoroute entre le Nouveau-Brunswick et le Québec, l’autobus suscitait de la curiosité chez les autres conducteurs.

Certains klaxonnaient, d’autres allaient directement suivre le groupe de musique sur les médias sociaux.

Ça m’est déjà arrivé que quelqu’un vienne me voir après un spectacle [et me dit] : ''Hey, on vous a vu sur l’autoroute, on a été écouté, on a aimé cela et on est icitte !'' , raconte Serge Brideau.

Par la suite, Le Trou du diable est devenu un mécène important du groupe. Elle a entre autres financé l’opéra rock Viens avec moi en 2018.

Les premières ébauches de chansons ce projet musical ont d’ailleurs en partie été écrites à l’intérieur de l’autobus.

Une scène de l'opéra rock « Viens avec moi » des Hôtesses d’Hilaire Photo : Les Hôtesses d’Hilaire

Anecdotes de voyage

Les Hôtesses d’Hilaire ont fait plusieurs fois des voyages en Gaspésie pour y faire des spectacles.

Je montais des côtes trop vite des fois et le moteur avait chauffé, ça, ça a coûté cher , dit Serge Brideau en riant.

Par deux fois, alors qu'ils allaient à Baie-Saint-Paul, l’autobus est tombé en panne. L'une des deux fois, Kevin Parent, sorti de nulle part, a proposé un lift aux membres du groupe.

Les membres de formation Les Hôtesses d’Hilaire sont sur le toit de leur autobus de tournée, en 2018. Photo : SixMedia

En plus des routes canadiennes, l'autobus s’est bien promené aux États-Unis. Tout les membres du groupe avait leur permis pour le conduire.

J’aimais vraiment être le premier à prendre la roue. J’avais mes écouteurs et j’écoutais de la musique cajun […] Conduire dans le sud des États, c’était mémorable , se souvient Serge Brideau.

Un ami de Caraquet, qui avait son permis pour conduire les autobus, était souvent embauché par les Hôtesses d’Hilaire lors de gros spectacles.

Le matin, on pouvait se reposer , raconte Serge Brideau. Il y avait des lits, il y avait une cuisine. On mangeait moins dans les restaurants, on était capable de faire notre popote.

Serge Brideau a gardé une partie du capot de l’autobus. Il aimerait l’offrir au musée Acadien pour l’exposition temporaire sur le homard en cours à l'Université de Moncton jusqu'en décembre 2023. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Parenteau

Une fois, le groupe s’est rendu par erreur dans la ville de New York.

Quand tu arrives dans l’État de New York, tu ne peux pas aller sur toutes les autoroutes. Il y a des autoroutes seulement pour les poids lourds. On ne le savait pas, et Google Map ne reconnaît pas cela , explique Serge Brideau.

Le groupe s’est ramassé au dépôt d’autobus d’Harlem. Un travailleur anglophone leur aurait alors dit : Vous allez en Louisiane? Comment diable avez-vous atterri à Harlem?

Finalement on s’en est sorti, mais on a tellement ri , se remémore Serge Brideau.

Serge Brideau raconte que l’autobus était souvent le point de rencontre pour plusieurs dans les festivals. Ci dessus, le chanteur devant l'autobus lors du Congrès mondial acadien de 2019 à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Pascale Savoie-Brideau

Est-ce qu’il y aura un autre autobus des Hôtesses un jour ?

On ne sait jamais ! Le groupe, qui envisage de produire un album en 2024, verra à ce moment si l’achat d’un autobus est nécessaire.