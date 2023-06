Un an après le glissement de terrain, les citoyens de La Baie se souviennent

La maison qui s'est affaissée le soir du 13 juin 2022 a arrêté sa course dans sa cour à quelques mètres de sa résidence sur la 9e Avenue.

Je me souviens fortement du son, de la poussière qu’il y avait dans l'air quand on est sortis, de la peur qu'on a eue évidemment. J'étais dans la cave, ma femme juste ici à côté. Ces émotions-là, elles restent. Quand j'entends des camions passer, je jette un œil quand même , raconte Serge Carrier.

Serge Carrier avait été évacué de sa résidence de la 9e avenue à La Baie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Évacuations dans l’urgence

Sous le choc, ce dernier et d'autres résidents du secteur sont forcés de quitter leur maison, dans ce qui était alors la deuxième vague d'évacuations, après celles préventives du mois d’avril.

C'est d'ailleurs grâce à la découverte de fissures dans le talus que le pire est évité. La famille qui résidait dans la maison emportée ne s'y trouvait plus depuis quelques semaines, comme ce secteur faisait partie des zones à risque.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On s'est aperçu que les mesures préventives qu'on a mises en place ont assuré la sécurité des citoyens et ça a probablement sauvé des vies , estime le directeur du Service de sécurité incendie de Saguenay, Carol Girard.

On avait quand même eu de la pression : "La Ville exagère., "Pourquoi on évacue?", mais finalement, force est d'admettre que notre gestion de risque a été excellente et on a été prudent , mentionne la mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

Cinq jours plus tard, 53 résidences additionnelles ont dû être évacuées en plein samedi soir. Il est alors craint que d'autres morceaux de terrain se détachent. Les autorités sont sur le qui-vive.

Le glissement de terrain avait provoqué l'effondrement d'une résidence à La Baie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

En train de peinturer avec ma fille [...] J'ai un appel, on est obligés d'annoncer que c’est clair qu’il va y avoir un glissement de terrain, course contre la montre, ça nous prend votre signature, on va commencer à évacuer tout près de 200 personnes , ajoute Julie Dufour.

Ce deuxième glissement tant redouté ne se produira finalement pas, au grand soulagement de la Ville et des citoyens évacués. Au fil des semaines, certains résidents peuvent retrouver leur domicile, mais d'autres doivent attendre tout l'été avant de réintégrer leur maison.

Reconstruction du secteur

À travers ce drame, il faut aussi penser à la reconstruction des lieux. D'importants travaux d'excavation sont menés par le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la Ville de Saguenay pour stabiliser le talus jugé à risque.

Cette opération prendra des mois.

La pente a été complètement réaménagée. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

On a travaillé beaucoup à informer les citoyens concernés. On a fait des rencontres avec des experts pour qu'ils répondent à leurs questions, des interventions avec des gens qui vivaient des situations particulières [...] Oui, on est pris dans la tempête, on est pris dans l'intervention, dans plein de choses, mais cet aspect, c'est une priorité. C'est pour eux qu'on fait ça , rappelle Carol Girard.

« On se demande tout le temps ce qui va arriver. Tant et aussi longtemps qu’on n’a pas d'informations sur ce qui va arriver, sur l'avenir, c'est toujours inquiétant, aussi pour la perte de valeur de la propriété. » — Une citation de Serge Carrier

Indemnisations

Pour la mairesse de Saguenay, l'une des petites victoires a été de convaincre le gouvernement de François Legault de modifier les montants versés en indemnisations aux évacués et aux propriétaires des six maisons démolies.

On a rapidement interpellé M. Legault, qui a été très sensible. On a demandé à M. Legault de s'en venir. Il fallait bonifier les revenus quotidiens des gens et il a fallu bonifier l'évaluation des maisons et on a eu une solide écoute , ajoute Julie Dufour.

François Legault s'est rendu sur place à La Baie rencontrer les sinistrés. (Photos d'archives) Photo : Radio-Canada

Résilience

La résilience des Baieriverains et la vague de solidarité régionale ont aussi grandement aidé les autorités à traverser cette épreuve.

Je dis souvent à la blague qu'on se soude les coudes. Je fais exprès, ailleurs au Québec, ils se serrent les coudes, mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on se soude les coudes. Quand il y a une crise, on se connaît, on a le cœur à la bonne place et on s'entraide , partage la mairesse.

C'est magnifique de constater que les fonctionnaires municipaux se mobilisent très rapidement quand une situation comme celle-là arrive. Ils s'impliquent, et même si des choses sont imprévues, ils vont avoir des idées, vont improviser , enchaîne Carol Girard.

Carol Girard est le directeur du Service de sécurité incendie de Saguenay. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Un an plus tard, le paysage est bien différent; des maisons ont disparu et la pente est complètement transformée.

Le calme est ainsi revenu à La Baie, tout comme dans le quartier de Serge Carrier.

Il y avait deux maisons qui étaient là qui ont été démolies, la petite famille avec cinq enfants relocalisée ailleurs [...]. Les choses se replacent et on se réhabitue à être chez nous.

La catastrophe a coûté 3,5 millions de dollars au gouvernement, dont 150 000 dollars ont été assumés par Saguenay.

D’après un reportage de Roby St-Gelais