Présence suspectée de moisissures à l’école de Sainte-Germaine-Boulé

L’évacuation du bâtiment n’est pas recommandée. Cependant, les occupants se plaignant de problèmes de santé persistants potentiellement liés à la croissance de moisissures devraient être encouragés à consulter un médecin, et une copie de tous les rapports d’évaluation environnementale existants devrait leur être remise , indique la première des huit recommandations du Groupe Gesfor.

La firme de Gatineau a été mandatée par le CSS du Lac-Abitibi pour effectuer une évaluation de la contamination fongique , un exercice qui consiste à vérifier si un bâtiment est aux prises ou non avec de la moisissure.

Au téléphone, la directrice générale du CSS du Lac-Abitibi, Isabelle Godbout, explique que le rapport a été commandé après qu’une employée soit tombée malade à la suite de problématiques respiratoires .

Isabelle Godbout, directrice générale du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi (CSSLA). (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Andréi Audet

Nous avons fait plusieurs démarches à l'interne avec nos équipes des ressources matérielles, mais force est de constater que nous n’avons pas toujours toutes les informations. Nous voulions en chercher d’autres pour obtenir un avis neutre et peut-être même obtenir des recommandations supplémentaires pour nous permettre d’intervenir et vérifier que nous pouvions continuer à dire que notre environnement est sécuritaire , mentionne-t-elle.

« Ce qu’on voulait savoir, en fait, c’est s’il y a du danger. La réponse claire est qu’il n’y a pas de danger imminent. C’est une école qui nécessite, comme toutes les autres écoles, qu’on prenne des mesures de nettoyage de temps à autres et que l’on s’assure de la mise en œuvre de nos mesures d’entretien habituelles. » — Une citation de Isabelle Godbout, directrice générale du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi

À noter que l’évaluation s’est arrêtée aux endroits identifiés par le Centre de services scolaire, soit les toitures, le salon des employés, le service de garde et les locaux adjacents, la salle mécanique et électrique, les locaux 105, 112 et 135, les deux vides sanitaires ainsi que la salle de la fournaise , précise le rapport.

Les champignons, des affaires qui pourraient pousser dans les murs, des trucs qui pourraient donner des spores [par rapport à cela], le rapport nous dit que nous n’avons pas de problématiques nécessairement majeures. Il y a peut-être des recommandations au niveau de la prévention, comme réduire les allergènes, mais on est vraiment dans la prévention et dans [l’instauration] de mesures très légères , souligne Mme Godbout.

Symptômes indésirables

Taches noires et grisâtres, cernes d’eau et dépôt de sels minéraux ou de calcaire : autant d’observations qui donnent à penser que des espaces surtout confinés , comme le platelage dans l’entre-plafond du service de garde, sont affectés par de la moisissure en croissance.

Plusieurs autres endroits sont concernés, comme les toitures, les poutrelles et le contreplaqué de la toiture dans le salon des employés et la salle mécanique et électrique.

Le centre administratif du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi (CSSLA), à La Sarre. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Le CSS du Lac-Abitibi a commandé le rapport de la firme après que des symptômes indésirables possiblement liés à la moisissure aient été signalés. Le CSS du Lac-Abitibi a aussi sollicité les services de la firme en réaction à des infiltrations d’eau.

Les croissances suspectées de moisissures toucheraient seulement la surface de matériaux, bien que le Groupe Gesfor indique que cette information n’a pu être confirmée sans intrusion.

Recommandations

Le Groupe Gesfor recommande au CSS du Lac-Abitibi d’assécher les endroits affectés par des cernes d’eau, de nettoyer les surfaces contaminées ou encore de les brosser ou les sabler.