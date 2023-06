Laisses-en pour les oiseaux, le mémoire poétique de Marjorie Beaucage

La cinéaste, artiste et activiste métisse Marjorie Beaucage publie Leave some for the birds : Movements for justice, un mémoire poétique aux éditions Kegedonce.

Mon livre vient de 40 ans d'écriture de mes journaux. J’en avais deux gros paniers, j’ai pris le temps pour y passer au travers lors d'une résidence près de Santa Fe, dans le désert. J'ai passé à travers ma vie , explique l'auteure. J'ai brûlé tous mes journaux, je n’ai plus besoin de les traîner avec moi.

Le choix du titre de l'œuvre provient d’une leçon de justice reçue par sa grand-mère.

On a vécu dans le bois pour les quinze premières années de ma vie, c'est ma fondation. Quand on ramassait les bleuets, elle me disait "Prends-les pas toutes, laisses-en pour les oiseaux" , se souvient Marjorie Beaucage.

« J'ai vu que j'avais écrit beaucoup de poèmes au fil des années. J'ai gardé ceux-là puis j'en ai fait un livre », explique Marjorie Beaucage. Photo : Marjorie Beaucage

Dans Leave some for the birds, le lecteur suit Marjorie Beaucage dans les saisons de sa vie, de son Manitoba natal aux Philippines où elle s'engage dans une démarche solidaire en passant par Toronto où elle étudie le cinéma et se livre dans un combat pour l'auto gouvernance artistique autochtone.

« Je suis "artiviste". J'utilise les arts, nos histoires, pour créer la justice, pour créer le changement, pour créer des possibilités dans nos vies. » — Une citation de Marjorie Beaucage, auteure

Dans son nouveau livre, Marjorie Beaucage offre aux lecteurs poèmes, mémoires et textes engagés sur le féminisme ou l’action collective autochtone, mais aussi des réflexions spirituelles.

Improbable et poétique

Si Marjorie Beaucage revendique et défend aujourd'hui ses idéaux librement, c'est pourtant dans l’ordre des Religieuses de Notre Dame des Missions qu’elle s’enrôle en 1964.

Nous étions pauvres. L'université n'était pas une option. S'installer, se marier, avoir des enfants n'était pas quelque chose que j'envisageais pour moi , dévoile-t-elle dans son livre.

Marjorie Beaucage, ses parents, ses six frères et cinq sœurs lors de sa première visite chez elle en tant que Sœur Marjorie. Photo : Marjorie Beaucage

J'ai travaillé dans l'action sociale pendant que j'étais religieuse, mais le système patriarcal de l'Église n’allait pas très bien avec moi , explique-t-elle. Mais j'ai changé de spiritualité aujourd'hui puis j'ai été vers la spiritualité culturelle autochtone .

Malgré tout, les écrits de l’activiste restent empreints d’un idéal, d'une justice sociale. Un objectif près de celui de Dorothy Day et du Mouvement ouvrier catholique qu’elle a côtoyé dans les années 1970 alors qu’elle travaillait et vivait dans un refuge new-yorkais.

« Je ne regrette pas ces temps-là. Ça m’a donné une occasion de développer mes propres valeurs et de contempler le monde d’une autre façon que celle de l’église. » — Une citation de Marjorie Beaucage, auteure

L'illustration en couverture du livre « Leave some for the birds » de Marjorie Beaucage. Photo : Susan Sacobie

Leave Some for the Birds honore les multiples vies de Marjorie Beaucage : sœur, enseignante, cinéaste, coopérante internationale et même consultante beauté.

Celle qui s’offre comme une grand-mère à ceux qui n'en ont pas espère ainsi offrir conseils et espoir aux nouvelles générations.