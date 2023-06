Des étudiants autochtones créent des oeuvres d’arts à partir de matériaux recyclés

Un groupe de sept étudiants du centre d’éducation Almightyvoice de la Première Nation One Arrow, près de Saskatoon, fabrique des œuvres d'art à partir des matériaux recyclables.

Ruby Daniels a fondé l'entreprise 3R Innovative Imaging, qui se spécialise dans la création d'œuvres d'art uniques en utilisant des portes d'armoires recyclées comme supports.

Nous avons commencé à participer à de nombreux concours et à nous faire un nom. En particulier, j'ai passé des auditions pour différents concours et nous espérons arriver à en faire un ou deux. Tout d'un coup, nous avons participé à Pow Wow Pitch, qui rayonne dans le monde entier , précise-t-elle.

Des oeuvres créées par les jeunes artistes de l'entreprise 3R Innovative Imaging dans la Première Nation One Arrow, en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Camille Cusset

Les créations sont commercialisées dans les Prairies, notamment à Saskatoon. Pour certains jeunes artistes comme Alexys Almightyvoice, le fait de récolter le fruit de son labeur est une source de motivation

J'ai commencé parce que j'avais besoin d'argent et que j'aime l'art, et c'est ce que nous faisons principalement ici : faire de l'art et le vendre , précise-t-elle.

« Je suis fière pour notre communauté, car nous n'avons pas beaucoup d'occasions de ce genre et de voir notre art se développer, c'est un bon objectif pour tout le monde. » — Une citation de Alexys Almightyvoice, jeune entrepreneure

Les jeunes entrepreneurs vont lancer leur site web au cours de cet été. Photo : Radio-Canada / Camille Cusset

Le coordonnateur Joe Taylor, qui a été engagé par le club d'affaires du centre d'éducation Almightyvoice pour lancer ce projet entrepreneurial, précise que les productions sont vendues dans 14 points de vente un peu partout dans les Prairies.

Parmi eux, le magasin de souvenirs Wanuskewin, à Saskatoon, dont la responsable, Schari Bedient, souligne que la demande pour les créations des étudiants du centre d'éducation Almightyvoice est en constante augmentation.

C'est formidable de travailler avec ces étudiants. Si nous avons des entreprises ou même des personnes qui veulent des couleurs précises, ils feront les plaques dans les couleurs qu'ils veulent , affirme Schari Bedient.

Les jeunes entrepreneurs vont lancer leur site web au cours de l'été. Ils prévoient également de mettre en œuvre une stratégie de communication à travers les médias sociaux.

Avec les informations de Camille Cusset et d'Albert Couillard