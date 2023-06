Un infirmier de Québec coupable d’inconduite sexuelle

Un infirmier d’agence qui a travaillé dans plusieurs établissements de la région de Québec durant la pandémie a été reconnu coupable, par son ordre professionnel, d’avoir tenu des propos et posé des gestes à caractère sexuel à l’égard d’une collègue et d’une patiente hébergée dans une résidence pour personnes âgées.

Dans une décision rendue le 12 mai dernier, le Conseil de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a conclu que Mohammed-Hicham Sohbi avait enfreint le Code de déontologie des infirmières et infirmiers et le Code des professions.

Les faits reprochés à l’intimé sont survenus à quelques semaines d’intervalles dans deux milieux de soins différents. M. Sohbi a plaidé non coupable aux deux chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire portée contre lui.

Le premier se rapporte à des événements s’étant déroulés le 19 août 2020. Il concerne plus précisément le comportement que l’intimé a eu avec une infirmière auxiliaire travaillant au CHSLD de Saint-Flavien.

Sentiment de peur

L’agence de placement pour laquelle travaillait Mohammed-Hicham Sohbi l’avait dépêché à l’établissement de Chaudière-Appalaches pour effectuer le quart de nuit. Rapidement, l'infirmier a mis sa collègue mal à l’aise en se tenant physiquement très près d’elle, sans justification, puis en la complimentant sur son corps.

Le Conseil la croit lorsqu’elle affirme que l’intimé se tient trop près d’elle, au point où elle a de la difficulté à faire ses tâches, qu’il est si près d’elle qu’elle sent sa chaleur et son odeur et qu’un sentiment de peur s’installe en elle en raison de cette proximité et des propos de l’intimé , peut-on lire dans la décision.

Le Conseil de discipline est composé de deux membres de l'Ordre et d'un(e) avocat(e) nommé(e) par le gouvernement du Québec. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Thomas

Plus tard au cours de cette même nuit, lors d’une visite dans la chambre d’un patient, il y a eu un contact entre le pénis en érection de l’infirmier et la fesse de sa collègue, qui était alors en position penchée. Le Conseil de discipline n’a pas retenu la thèse de M. Sohbi selon laquelle il s’agissait d’un contact accidentel.

Il conclut que l’infirmier a eu un comportement inapproprié envers sa collègue en ayant à son égard des propos intimidants et/ou menaçants à caractère sexuel et en posant des gestes à caractère sexuel , contrevenant ainsi à l’article 48 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers et à l’article 59.2 du Code des professions.

L’autre chef pour lequel Mohammed-Hicham Sohbi a été déclaré coupable concerne des faits s’étant produit le 6 octobre 2020 à la résidence La Belle Époque, située dans le secteur Beauport, à Québec.

Repoussé

Un peu après 5 h, l’infirmier est entré dans la chambre d’une résidente de 78 ans pour lui prendre ses signes vitaux. La dame a raconté que l’homme avait, après un certain temps, sorti son pénis en érection de ses pantalons, s’était agenouillé à sa hauteur et lui avait demandé une fellation, avant de lui caresser les seins à même la peau sous son chandail et de l’embrasser, malgré ses protestations.

Il est à genoux à côté d’elle, son pénis est sur l’accoudoir. Elle demeure dans son fauteuil, un peu "cantée". Elle n’est pas assise. Il reste agenouillé tout le long. [...] Elle précise qu’il n’est pas violent. Elle le repousse parce qu’elle ne veut pas faire ce qu’il demande. Il se lève et s’en va , est-il raconté dans la décision.

Lors du quart de nuit du 6 octobre 2020, Mohammed-Hicham Sohbi était le seul infirmier en poste à la résidence La Belle Époque, où il venait d’entamer sa deuxième semaine de travail. (Photo d’archives) Photo : Google

À la suite de l’incident, la résidente a porté plainte contre l’infirmier et sa dénonciation a mené au dépôt d’une accusation d’agression sexuelle pour lequel un verdict d’acquittement a été prononcé envers Mohammed-Hicham Sohbi le 18 juillet 2022.

Cet acquittement n’a pas empêché le Conseil de discipline de son ordre professionnel de le déclarer coupable, puisque le fardeau de la preuve en matière disciplinaire repose sur la preuve prépondérante et non sur l’absence de tout doute raisonnable, comme c’est le cas en matière criminelle.

Grande crédibilité

L’attitude de la plaignante, sa façon de répondre et ses réactions spontanées ont amené le Conseil à lui accorder une grande crédibilité . À l’inverse, il dit avoir perçu un manque de franchise chez l'intimité, dont les contradictions ont miné la fiabilité de son témoignage.

Le Conseil conclut que l’infirmier a tenu des propos abusifs à caractère sexuel et a posé des gestes abusifs à caractère sexuel à l’endroit de sa patiente, contrevenant à l’article 59.1 du Code des professions.

Au moment des faits lui étant reprochés, Mohammed-Hicham Sohbi était inscrit au tableau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec depuis environ un an. Photo : iStock / Photographerlondon

Mohammed-Hicham Sohbi connaîtra sa sanction disciplinaire lors d’une audition à laquelle les parties seront convoquées.

À l’heure actuelle, l’homme de 37 ans n’est plus inscrit au tableau de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, une condition essentielle pour conserver son droit d’exercice.

Autres accusations

Mohammed-Hicham Sohbi fait par ailleurs face à quatre chefs d’accusation au criminel dans deux dossiers distincts pour des événements qui ne sont pas liés à la plainte disciplinaire dont il a fait l’objet.

Il fait face à des accusations de menaces, séquestration et voies de fait concernant des événements remontant au 1er juin 2022. Un autre chef d’accusation, celui-là, pour entrave à la justice, a été déposé contre l’infirmier en septembre dernier.