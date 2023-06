Deux députés autochtones albertains prévoient de se faire assermenter en cri

Deux députés autochtones nouvellement élus, Jodi Calahoo Stonehouse et Brooks Arcand-Paul, planifient de se faire assermenter en cri à l’Assemblée législative de l’Alberta, le 20 juin.

Rejoindre les rangs de l’Assemblée dans sa langue, en cri, est la première étape pour assurer l'inclusion des électeurs et des élus autochtones au sein du gouvernement, affirme Brooks Arcand-Paul, député néo-démocrate de la circonscription d’Edmonton-West Henday.

Une revendication qui doit commencer avec la langue [...] car c’est toujours là où on doit commencer , ajoute le membre de la Première Nation Alexander.

Jodi Calahoo Stonhehouse, nouvelle députée néo-démocrate de la circonscription d’Edmonton-Rutherford, abonde dans le même sens. L'addition d’éléments autochtones dans les cérémonies et protocoles du gouvernement est une excellente façon, selon la membre de la Première Nation Michel, d’autochtoniser l’espace de l’Assemblée législative.

Jodi Calahoo Stonehouse prévoit, par exemple, de se faire assermenter avec un calumet, ce qu’elle affirme être une première dans l’histoire albertaine . Utiliser cet objet revêt une symbolique importante pour la députée, car il a également été utilisé dans le cadre de la signature du Traité 6.

Trois nouveaux députés autochtones

Trois députés autochtones seront assermentés à l'Assemblée législative albertaine la semaine prochaine. Jodi Calahoo Stonehouse et Brooks Arcand-Paul proviennent du caucus néo-démocrate, et Scott Sinclair a été pour sa part élu sous la bannière du Parti conservateur uni.

Scott Sinclair, un Autochtone non inscrit, représentant la circonscription de Lesser Slave Lake, espère que son arrivée au sein du gouvernement permettra d’agir comme une lueur d’espoir [...] pour la prochaine génération de leaders autochtones .

Être un exemple autochtone me tient très à cœur , ajoute-t-il par courriel.

« La représentativité est importante. Nous ne pouvons pas être ce qu’on ne voit pas. » — Une citation de Scott Sinclair, député de Lesser Slave Lake

Scott Sinclair a été élu dans la circonscription de Lesser Slave Lake. C'est aussi cette circonscription que la première députée autochtone de l'Alberta, Pearl Calahasen, a représentée pendant plus de 25 ans. Photo : Facebook/Scott Sinclair

Brooks Arcand Paul partage ce désir, d’autant plus qu’il estime que la politique est cruciale pour son peuple et ses intérêts. Nous sommes nés dans une culture politique. Nous n’avons pas l’option de ne pas être politiques, car [pendant] presque 300 ans, on n’a pas eu de voix dans les chambres politiques.

L’Assemblée législative n’avait pas de député autochtone depuis 2015.