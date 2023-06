Un prix à la mémoire du réalisateur Jean-Marc Vallée au FCVQ

Le FCVQ souhaite ainsi rendre hommage au cinéaste Jean-Marc Vallée et à son œuvre. C'est le public qui désignera par vote son film coup de cœur auquel le prix sera remis.

Je voulais que ce soit un prix du public parce que j’ai l’impression que cet amour-là qu’on a pour Jean-Marc et pour ses films, il est partagé , explique le directeur général du FCVQ , Hugo Latulippe.

La création de ce prix allait de soi et s’est faite de manière naturelle et respectueuse, selon le directeur. Jean-Marc, je le connaissais, c’était un ami, raconte M. Latulippe. J’ai commencé par voir avec ses fils, s’ils sont à l’aise et prêts à ce genre d'hommage. Non seulement ils sont prêts, mais Alex, un de ses fils, va venir inaugurer le prix public.

La 12e édition du Festival de cinéma de la Ville de Québec aura lieu du 13 au 17 septembre 2023. Photo : Radio-Canada / Félix Duchesne

Les films Crazy et Wild seront projetés respectivement à la place D’Youville et au Diamant lors de l’inauguration du prix.

Des nouveautés pour le prochain FCVQ

L’équipe du FCVQ a profité de l’annonce sur ce nouveau prix pour partager d’autres nouvelles concernant l’événement, dont le dévoilement de l'invitée d’honneur, l’autrice et comédienne Christine Beaulieu. En plus d’assister à des projections, cette dernière prendra part à une discussion animée par Hugo Latulippe, pour aborder son métier d’actrice et ses préoccupations citoyennes. Cette rencontre avec le public sera gratuite.

Christine Beaulieu Photo : Radio-Canada / Julie Artacho

Ce 12e FCVQ sera aussi l'occasion de revenir revenir à la Place d’Youville, en scène extérieure. On veut que le cœur du festival, la Place d’Youville, soit un lieu où les gens ont envie d’être. C’est le grand retour de la fête, pour vrai, en vrai. Une vingtaine d’activités et de projections gratuites y seront offertes.

Finalement, le FCVQ présentera en primeur, le ciné-concert Le mécano de la Générale, les 16 et 17 septembre au Palais Montcalm. La comédie de 1926 coréalisée par Clyde Bruckman et Buster Keaton, qui joue le mécano, mêle espionnage, cascades sur les rails et amour. Il s’agit d’une deuxième collaboration entre le FCVQ et les Violons du Roy.

Le 12e Festival de cinéma de la ville de Québec se déroulera du 13 au 17 septembre. La programmation est à venir à la mi-août.

Avec les informations de Patricia Tadros