Des médias qu’ils adorent mépriser, encouragés par leur chef qui répète à satiété fake news [fausses nouvelles]! , dès qu’ils se rendent compte que les propos des journalistes mettent en évidence les faussetés, les mensonges et les exagérations quotidiennes de l’ex-président.

Il reste que ces partisans de la première heure sont souvent les mêmes, presque des professionnels du soutien trumpiste, qui raffolent des caméras et des micros pour propager la bonne parole de leur leader.

Des purs et durs

Il y a les Blacks for Trump , qui arborent fièrement leur chandail blanc marqué du slogan Trumpsters are not racists .

Il y a aussi cette femme déclarée ambassadrice du mouvement conspirationniste Q, le trumpiste qui vocifère à qui veut l’entendre que Joe Biden est un pédophile corrompu ou encore Maria la Latina, qui reprend à son compte le victimisme de l’ancien locataire de la Maison-Blanche.

Ces Latinos et ces Afro-Américains disent soutenir Donald Trump jusqu'au bout. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Autant de personnages déjà rencontrés lors de précédentes manifestations en faveur de l’homme aujourd’hui formellement accusé d’avoir violé l’Espionage Act en refusant de remettre des documents classifiés de la plus haute importance et d'avoir conspiré pour les garder en sa possession.

À peu près tous n’ont jamais lu le document de mise en accusation. C’est trop long , laisse échapper un des fidèles de Donald Trump. Le texte fait 49 pages…

Ne touchez pas aux vétérans!

Parmi les soutiens présents mardi devant le tribunal figure Shay Eagle, une Canadienne de Spruce Grove, en Alberta, qui réside maintenant en Floride. Elle est accompagnée de Bryan May, un partisan de longue date de Donald Trump. Son chandail affiche les nombres 45 et 47, le premier en l’honneur du premier mandat présidentiel de Trump, le second dans l'espoir d’une autre victoire en 2024.

Les partisans Shay Eagle et Bryan May ne sont pas prêts à suivre Donald Trump s'il est reconnu coupable d'avoir mis en danger la sécurité nationale. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Ce couple, qui s'est formé après une rencontre sur un pont lors des manifestations en faveur du convoi de la liberté de camionneurs au Canada en 2022 et qui devrait bientôt célébrer son mariage, tenait à être présent pour apporter son soutien moral à Donald Trump.

Si Shay Eagle et Bryan May ne supportent pas la façon dont Donald Trump est traité dans cette affaire, évoquant la fameuse chasse aux sorcières , thème si cher à leur idole, dont il serait la cible, ils ne sont pas prêts à lui donner leur absolution inconditionnelle.

« Si vous avez fait quelque chose de mal et que vous avez utilisé votre pouvoir, c’est différent. S'il a fait quelque chose qui a mis en danger les familles de militaires, tout ce qui aurait pu leur nuire, c'est là que je vais avoir un problème. » — Une citation de Shay Eagle, partisane de Donald Trump

Les vétérans passent avant leur chef politique, répète Bryan May. Devrait-il aller en prison s’il était reconnu coupable dans cette affaire de dossiers de sécurité nationale qu’il a gardés à Mar-a-Lago, sous le regard de personnes qui n’avaient pas l'autorisation de sécurité nécessaire? Si c’est ce qu’il a fait, oui. S'il est coupable, oui , laisse-t-il tomber sans hésiter.

Dans l'esprit de cette partisane de Donald Trump, Joe Biden est de la trempe des Ortega, Castro et Maduro. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Questionné sur le plan B des trumpistes comme eux, ils répondent tous deux sans ambages : DeSantis. Ron DeSantis, le gouverneur de leur État, la Floride, qui peine encore à se faire un chemin vers la première place dans les intentions de vote des républicains dans la course à l’investiture pour 2024, est leur solide deuxième choix. Sont-ils les seuls? Probablement pas.

Et si le vent tournait?

Bryan May et Shay Eagle ne représentent évidemment pas la majorité des partisans de l’ex-président Trump. Cette majorité croit toujours à un couronnement dans cette course républicaine et estime qu’il est encore le candidat le plus fort pour ravir la Maison-Blanche à Joe Biden.

Cependant, Donald Trump, incapable pour l’instant d’élargir sa base militante, que ce soit parmi les républicains modérés, les indépendants ou, dans une tout autre mesure, les démocrates déçus, a besoin de toute sa base pour se hisser tout en haut de la pyramide. Si des microfissures commencent à lézarder le solide mur de soutien autour de lui, cela pourrait être une tout autre histoire.

Toujours présents lors des événements mettant en vedette Donald Trump, les vendeurs de produits dérivés font moins recette qu'avant. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Devant ce spectacle peu glorifiant qui touche Donald Trump, les autres candidats en lice, jusqu’ici, se sont retenus de faire ou de dire quoi que ce soit à son sujet. Seuls ceux qui n’ont aucune chance de l’emporter, comme Chris Christie, continuent d'attaquer de plein front le meneur dans la course.

Des adversaires qui attendent

Cependant, les langues se délient un petit peu plus depuis quelques jours. Nikki Haley, ex-gouverneure de la Caroline du Sud et candidate à l’investiture, continue de marteler que ce n'est pas ainsi que la justice doit être rendue dans notre pays . Néanmoins, du même souffle, elle ajoute que si l'acte d'accusation s'avérait exact, il faudrait conclure que le président Trump a été incroyablement imprudent avec notre sécurité nationale .

Son concurrent, le sénateur Tim Scott, lui aussi de la Caroline du Sud et candidat à l'investiture présidentielle, a déclaré lundi qu'il s'agit d'une affaire sérieuse avec des allégations sérieuses .

Encore une fois, il ne s'agit pas de Ron DeSantis ou de Mike Pence, deuxième et troisième dans la course, loin derrière Donald Trump, mais l’idée fait son chemin selon laquelle il serait peut-être bon, pour le bien du parti, de prendre ses distances avec le meneur de la course, qui continue de tirer derrière lui ses bagages judiciaires.

Les militants purs et durs de Donald Trump étaient présents devant la cour fédérale de Miami. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Au Capitole, Mitch McConnell, chef de la minorité républicaine au Sénat, a refusé de s'exprimer au sujet de l'inculpation de M. Trump, ce qui est conforme à la façon dont il a généralement choisi de naviguer autour de l'ancien président. Je ne vais tout simplement pas faire de commentaires à propos des candidats. Je ne vais pas m'en mêler , a-t-il dit, même s’il n’en pense pas moins. On connaît le peu d'estime que l’un a pour l’autre.

Les bagages judiciaires de l’ex-président pourraient s’alourdir davantage avec d'autres accusations, non seulement dans l’affaire d’ingérence électorale en Georgie lors de l’élection de 2020 mais aussi dans l'enquête sur les agissements du président lors de l’insurrection du 6 janvier 2021.

D’ici la convention républicaine d’août 2024, deux scénarios sont possibles. Soit le capital de sympathie de Donald Trump auprès de ses militants reste intact et il remporte le trophée. Soit ses problèmes devant les tribunaux commencent à lui porter de durs coups et un rival lui ravit la place de meneur lors des primaires.

Jusqu’ici, le scénario numéro un demeure l’option privilégiée pour l’ex-président. Son souhait risque d’être exaucé… jusqu’à preuve du contraire.