La Ville demande au public de se prononcer sur deux approches envisagées pour permettre, mais aussi encadrer les campements de fortune qui se multiplient.

La première est un nouveau protocole assurant aux personnes en situation d'itinérance que leurs tentes ne seront pas enlevées si elles respectent certaines conditions définies par la Ville.

La deuxième serait d’établir entre trois et cinq emplacements désignés dans des parcs ou sur des terrains municipaux, qui pourraient compter quelques dizaines de tentes chacun.

L’avantage est qu’on pourrait fournir des services comme l’eau, des salles de bain et de l’électricité. Et le plus important pour nous, c’est qu’on pourrait continuer d’essayer de loger ces individus, sachant où ils sont et comment les rejoindre, et maintenir un lien , explique la directrice des services de logement de la Ville de Hamilton, Michelle Baird.

Les Hamiltoniens peuvent donner leur opinion en ligne sur ces propositions jusqu’au 30 juin ou lors d’une des deux consultations communautaires prévues d’ici là.

1600 personnes sans logis à Hamilton

La Ville a dénombré plus de 1500 Hamiltoniens en situation d’itinérance dans ses décomptes des deux dernières années. En avril, elle en a compté 1615.

Nos refuges sont remplis à peu près toutes les nuits , indique Michelle Baird.

Elle estime que plus d’une centaine de personnes campent présentement dans divers endroits de la ville, même si c’est officiellement interdit.

Ils se font déplacer, [leurs abris] sont démantelés et, malheureusement, ça ne fait qu’ajouter à leur traumatisme et ça les éloigne des services qui, ultimement, sont la clé pour leur trouver un logement , explique Mme Baird.

L’interdiction de campements contestée en cour

La gestion des campements de sans-abri suscite la controverse depuis longtemps à Hamilton.

La Ville fait d’ailleurs face à une poursuite qui allègue que ses actions en la matière et le règlement municipal qui les justifie sont une violation des droits de la personne.

Sujit Choudhry est l’un des avocats qui représentent 19 Hamiltoniens sans-abri dans cette cause.

Nos clients ont été agressés sexuellement. Ils ont perdu des membres. Ils ont souffert de problèmes médicaux. Alors l’application du règlement a eu des conséquences graves sur leur santé , allègue-t-il.

La Cour a déjà refusé une injonction aux plaignants en 2021, mais Me Choudhry espère que la cause sera entendue sur le fond avant l'hiver.

En janvier, la Cour supérieure de l’Ontario a statué dans une affaire semblable que la municipalité régionale de Waterloo ne peut pas, constitutionnellement, expulser les personnes sans-abri qui campent sur ses terres tant qu’elle n’a pas assez de places en refuge pour les accueillir.

Sujit Chaudhry ajoute que des négociations sont en cours avec la Ville de Hamilton pour en arriver à un règlement à l'amiable.

Espoir et méfiance du milieu communautaire

Me Choudhry pense que l’élection d’un nouveau conseil municipal à l'automne a aussi aidé à insuffler un vent de changement dans l’approche de la Ville face aux campements.

« C’est un bon signe, mais je dirais que nous surveillons prudemment ce qui va se passer ensuite. Nous avons des inquiétudes. » — Une citation de Me Sujit Choudhry, avocat et membre du cabinet Hâki Chambers Global

Nous pensons que [le jugement de Waterloo] a profondément changé le paysage juridique en Ontario [...] et que les protocoles comme celui-ci sont un des moyens que les villes devront employer pour remplir leurs obligations découlant de la Charte , dit Me Choudhry.

Il attend cependant avec impatience les détails du plan de la Ville de Hamilton. Il souligne que l’ébauche de protocole mentionne de nombreuses restrictions, incluant une distance minimale à maintenir entre les tentes et les routes, autoroutes, trottoirs et propriétés privées, par exemple.

Selon lui, il faudra évaluer combien d’espace sera dans les faits alloué à des tentes et à quel endroit, pour savoir si les droits des gens qui y vivent pourront être respectés.

D’ailleurs, Ahona Mehdi, du Réseau de soutien aux campements de Hamilton, reste très méfiante par rapport au nouveau plan. Elle s’inquiète du degré de contrôle que la Ville exercera sur ces emplacements désignés, s’ils se matérialisent.

Les gens seront assurément surveillés, assujettis à des ordres sur ce qu’ils peuvent faire ou pas, où ils peuvent aller [...] et où ils peuvent exister et ça, c’est très carcéral et problématique , croit-elle.

En attendant que la Ville applique sa nouvelle approche, le règlement actuel reste en vigueur. Des avis d’expulsion ont d’ailleurs été distribués à des personnes qui campaient non loin de l’hôtel de ville, après des incidents violents sur les lieux, à la fin de mai. Vendredi, CBC a constaté que la moitié des tentes qui s’y trouvaient avaient disparu.

Si la Ville se dirige vers l’adoption d’un protocole, nous ne pensons pas qu’elle devrait continuer à déplacer les gens qui sont dans des campements présentement , se désole Sujit Choudhry.

Il demande un moratoire sur l’application du règlement.

Avec des informations de Jérémie Bergeron