Un candidat possible à la chefferie du PLQ de passage dans la région

Présentement de passage en Abitibi-Témiscamingue, le député de Marguerite-Bourgeoys, Frédéric Beauchemin, envisage de participer à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec [PLQ]. Le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, de finances et d'innovation précise que sa décision n’est pas encore prise et qu’il réfléchit à la question.

Ma tête n'est pas encore faite là-dessus. Il y a plusieurs variables et je n’ai pas la réponse à savoir quand exactement je vais être capable de faire le tour de toutes les questions. Il y a quand même plusieurs intervenants et 125 circonscriptions au Québec. J’aimerais être capable d’avoir une connexion avec du monde un peu partout et de m’assurer que je suis capable d’avoir le son de cloche, de comprendre c’est quoi l’enjeu ici et l’enjeu là-bas pour avoir une meilleure idée , a-t-il raconté mardi après-midi, en marge d'une rencontre à la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda.

Frédéric Beauchemin rencontre, mardi et mercredi, des acteurs économiques de l'Abitibi-Témiscamingue dans le cadre d’une tournée où il visite plusieurs coins du Québec. Il était plus tôt cette semaine en Estrie et dans le Centre-du-Québec.

M. Beauchemin espère notamment démontrer que le Parti libéral est le meilleur représentant des régions. Il soutient le projet de zone d’innovation minière (ZIM) et le projet minier Horne 5 de Ressources Falco, vis-à-vis desquels il écorche l’approche de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Rappelons que le ministère de l’Environnement suspend actuellement le projet Horne 5 en raison des quantités de métaux présentes dans l’air à Rouyn-Noranda.

Il y a une mentalité entrepreneuriale ici qu’on ne retrouve pas partout au Québec. On se doit de stimuler et d’encourager cela, en investissant, en faisant la zone d’innovation minière que la CAQ n’a pas été capable de livrer malgré ses deux mandats consécutifs , avance Frédéric Beauchemin.

Celui-ci estime que l’Abitibi-Témiscamingue n’est pas représentée à sa juste valeur au regard de son apport économique, supérieur à son poids démographique.