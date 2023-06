Un feu de forêt dans le secteur de la Zec Rivière-aux-Rats a pris de la vigueur mardi

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) accuse la chaleur. On l’avait souligné hier, avec la température chaude d’hier et d’aujourd’hui, les feux, dans l’ensemble du Québec, avaient manifesté un peu plus de vigueur , explique l’agente à la prévention et aux communications de l'organisme, Josée Poitras.

Le feu n’est toutefois pas menaçant , soutient-elle : il a simplement repris de la vigueur à l’intérieur du périmètre .

Deux autres feux demeurent non maîtrisés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit les numéros #265 et #249, situés plus à l'est.

La porte-parole de la SOPFEU demeure toutefois confiante que les nombreux effectifs sur le terrain soient à même de prendre le dessus, car de la pluie et des journées froides sont prévues dans les prochains jours.

« Une averse n'éteint pas le feu, mais baisse son intensité. Ce qui peut aider à baisser les feux », a ajouté Josée Poitras lors de l'émission Place publique.

À l'échelle de la province, 111 incendies sont toujours actifs.