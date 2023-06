Ingérence : Blanchet suggère des noms de commissaire et rencontre Poilievre

La rencontre s'est tenue à la demande des conservateurs, a-t-on précisé au Bloc québécois, tout en restant avare de commentaires sur la teneur des discussions.

En fin d'avant-midi, le chef bloquiste ne semblait pourtant pas particulièrement enthousiaste à l’idée d’une rencontre avec les chefs des autres partis.

Le niveau de tension actuelle entre les chefs de parti, il est sans précédent. [...] Donc si on me dit : "Hé, ça te tente-tu d'aller luncher avec les chums?" M'a dire : "Ah! Pas trop". Maintenant, est-ce que c'est notre devoir de se rendre disponible pour procéder à un tel exercice dans le sens du bien commun ou de l'État? Oui. Donc, si ça devait être sollicité, je participerai.

M. Blanchet avait même évoqué l'idée de confier ce fardeau peu agréable à son leader parlementaire, Alain Therrien, qui, lui, a tellement de plaisir avec ses partenaires leaders des autres formations politiques . M. Therrien, qui se trouvait derrière lui, roulait à ce moment des yeux en souriant.

Des candidats potentiels

Voulant mettre le pied sur l'accélérateur , M. Blanchet a également dévoilé mardi matin une liste de noms de candidats pour occuper le poste de commissaire d'enquête publique et indépendante sur l'ingérence étrangère.

Il cite quatre personnes ayant l'envergure pour mener à bien une telle démarche : les anciennes juges Louise Arbour et Louise Otis, l'ancien ministre de la Justice Irwin Cotler et l'ancien ambassadeur du Canada en Chine Guy St-Jacques.

M. Blanchet conseille de nommer des commissaires adjoints. Il suggère que l'ancien directeur général des élections du Canada Jean-Pierre Kingsley occupe l’un de ces postes.

M. Blanchet souligne également l'importance que le Parlement se penche sur la mise en place de cette commission d'enquête d'ici la fin de session, soit dans 11 jours. Selon lui, il est nécessaire de procéder rapidement, de telle sorte que le processus électoral soit protégé dès le prochain scrutin fédéral .

Des contributions constructives

Questionné en mêlée de presse au sujet des noms soumis par le Bloc québécois, le premier ministre Justin Trudeau a affirmé qu'il est bon de voir des contributions constructives de différents partis .

Il a abordé plus directement ce point en période des questions, remerciant M. Blanchet d'avoir soumis des noms intéressants et raisonnables .

Nous sommes très ouverts à les regarder et à continuer de travailler avec eux pour établir un processus qui va avoir la confiance de cette Chambre et des Canadiens , a-t-il dit au cours de l'un de ses échanges avec le chef bloquiste.

Le premier ministre a toutefois évité de répondre directement à M. Blanchet, qui réclamait la confirmation qu’une enquête publique et indépendante serait mise en place d'ici la fin de la session parlementaire.

Le premier ministre Justin Trudeau pendant la période de questions aux Communes Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Si nous pouvons avancer en allant au-delà de la toxicité et de la partisanerie qui a caractérisé l'approche de plusieurs [formations politiques], et travailler ensemble pour souligner tout ce qui a été fait et quelles prochaines étapes doivent être entreprises, ce sera une bonne chose , avait dit M. Trudeau un peu plus tôt.

En marge de la réunion du Conseil des ministres, le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, a dit s'attendre à ce que les autres partis soumettent également des noms.

Votre propre parti, le Parti libéral, va-t-il en dévoiler des noms , s'est-il alors fait demander. La réponse : C'est certain maintenant .

Pour le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, les noms présentés par le Bloc québécois, à premier regard , sont raisonnables et intéressants . M. LeBlanc a refusé de commenter les noms, en affirmant que ces personnes n'ont peut-être même pas été approchées.

Indépendance et impartialité

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, a pour sa part réitéré ses critères quant au choix d'un commissaire. Sa formation réclame un juge, qu'il soit en exercice ou à la retraite, quelqu'un qui n'a pas fait de don à un parti politique depuis plusieurs années et qui n'est pas affilié à la Fondation Pierre Elliott Trudeau.

Quant à la sélection du commissaire, M. Singh recommande que des élus de chaque parti se rencontrent au sein d'un comité pour discuter de noms de candidats et que la décision se prenne à l'unanimité des partis au Parlement.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a réitéré ses critères quant au choix du commissaire. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le chef du Parti conservateur ne s'est pas présenté devant les médias mardi. Dimanche, M. Poilievre avait déclaré qu'il travaillerait avec ses collègues de l'opposition pour s'assurer que la personne choisie soit indépendante et impartiale .

Le ministre LeBlanc a tendu la main samedi aux partis d'opposition afin de planifier la suite des choses dans le dossier de l'ingérence de la Chine et d'autres pays au Canada, et s'est montré ouvert à la tenue d'une enquête publique.