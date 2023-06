Le procès d’un chef de gang présumé de Calgary se poursuit

Un homme de Calgary soupçonné d’être à la tête d'une organisation criminelle de 500 personnes impliquées dans la vente de drogues et le trafic de femmes à des fins de prostitution a eu sa 15 e audience mardi.

Lawrence Orubor est soupçonné d'être à la tête du gang The Family, en grande partie composé de personnes vulnérables sans-abri et souffrant de dépendance.

Lors des premières audiences, qui ont débuté à la mi-janvier, une témoin a notamment déclaré que Lawrence Orubor l'avait poussée à s'engager dans l'industrie du sexe après avoir été prise en charge par le groupe en 2020.

Lawrence Orubor, âgé d'une cinquantaine d'années, est aussi connu des services de police en Colombie-Britannique, dont ceux de Chilliwack, de Surrey et de New Westminster. Photo : Facebook

Shakir Jamal, complice présumé des opérations du gang, était également présent à la cour mardi.

Individuellement et conjointement, les deux hommes doivent répondre à six chefs d'accusation, notamment liés au trafic d'êtres humains, à l'avantage matériel tiré du trafic, à la publicité de services sexuels et à des agressions.

Parmi les éléments de preuve présentés mardi figurent des transcriptions extraites de certaines des 118 communications interceptées, qui impliquent Lawrence Orubor et Shakir Jamal.

Le contenu des appels téléphoniques interceptés a été présenté. On y entend présumément les deux hommes discuter de la manière dont ils ont agressé des femmes du groupe.

Vicki Faulkner, procureure de la Couronne, a affirmé que la violence, l'intimidation et la menace de privation de drogue ou de logement étaient souvent utilisées par les deux criminels présumés pour exploiter le groupe composé de centaines de personnes dans la ville.

La procureure a indiqué que des témoignages recueillis ainsi que des preuves fournies par les autorités corroborent les preuves selon lesquelles Lawrence Orubor était perçu et désigné comme étant le père du clan.