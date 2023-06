La C.-B. évince les résidents d’un campement à Abbotsford, mais compte bâtir un refuge

En attendant la construction d'un refuge, le ministère du Logement assure qu'il offrira de l’hébergement temporaire, à l’intérieur , à chacun des résidents du campement : dans des refuges, des logements dotés de services de soutien, ou par le biais d'aides financières au loyer, à utiliser sur le marché privé.

Il fournit également de l’entreposage pour les articles personnels. Selon le ministère, 15 personnes habitent actuellement le campement, situé à côté de l’autoroute transcanadienne, et 25 voitures, autocaravanes et roulottes devront également être retirées.

Le ministre du Logement, Ravi Kahlon, et le maire d’Abbotsford, Ross Siemens, qualifient le campement de dangereux .

Les surdoses, incendies et les incidents criminels ont augmenté de manière exponentielle dans les derniers mois , dit Ross Siemens, faisant l’éloge du plan du gouvernement. Ces questions transcendent la politique. Il s’agit d’êtres humains qui méritent le respect et la dignité.

Le nouveau refuge temporaire qui sera érigé sur le site devrait être complété d’ici la fin de l'automne. Il disposera de 50 lits. Le refuge offrira des services de santé et de soutien 24 heures sur 24, et servira des repas.

Le refuge temporaire devrait fonctionner pendant 18 mois, avant d'être remplacé par un refuge permanent.

Le maire d'Abbotsford, Ross Siemens, dit que le campement de la rue Lonzo pose des risques pour la sécurité des gens. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Une solution qui ne fait pas l’unanimité

Paul Shearer est l’un des résidents du campement, à qui on a donné mardi un avis d'expulsion. Le travailleur agricole a perdu son emploi il y a quatre mois.

Il ne compte pas se prévaloir d’une option de logement proposée par le gouvernement. C’est une bonne idée, mais pas pour moi , dit l’homme de 79 ans.

Il cherche un autre emploi, et s’il n’en trouve pas un, il déplacera sa roulotte dans un autre quartier. Lorsqu’il était plus jeune, il a vécu dans un logement de BC Housing, mais il s’y est senti confiné. C’était comme une prison. C’était une cellule. Moi j’ai toujours été indépendant.

Paul Shearer, dans sa roulotte. L'homme de 79 ans cherche un emploi de travailleur agricole. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Une solution précaire

Le pasteur Ward Draper, gérant de l’organisme 5 and 2 ministries, qui offre des services aux personnes marginalisées et à risque d’itinérance à Abbotsford, considère que le plan du gouvernement est une solution précaire parce que les options de logement proposées aux gens sont valables à court terme seulement.

Il croit d’ailleurs que même avec les suppléments au loyer, le marché privé d’Abbotsford demeurera hors de leur portée.

Ward Draper affirme que le gouvernement doit composer avec le problème de l’itinérance en amont, en offrant plus de soutien avant que les gens ne se trouvent dans des situations de crise.

Il ajoute que la réalité, c’est que l’on a simplement besoin de bâtir des maisons. Ce n’est pas plus compliqué que cela. On a besoin d’une variété de logements : des coopératives, des appartements. Et on ne les a pas. Et il ne semble pas qu’ils s’en viennent.

Après avoir travaillé une vingtaine d’années auprès de populations vulnérables, il remarque que le nombre de personnes itinérantes à Abbotsford a explosé.

Il dit voir de plus en plus de personnes itinérantes, non pas à cause de problèmes de santé mentale ou de dépendance, mais à cause de problèmes financiers.