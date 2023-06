Accès Transport Domaine-du-Roy ouvre deux circuits ruraux

Ainsi, l’organisation propose maintenant un circuit qui fait la navette entre La Doré et Roberval, le mardi et le jeudi, ainsi qu'un autre entre Lac-Bouchette et Roberval, le mercredi et le vendredi.

Le service offrait déjà un parcours entre Roberval et Saint-Félicien avec des arrêts à Saint-Prime.

Accès Transport Domaine-du-Roy indique qu’il ne suffit que de se présenter aux différents points d’embarquement indiqués sur les panneaux. Aucune réservation n’est requise.

Après avoir sondé la population, nous nous sommes aperçus que plusieurs personnes souhaitaient un tel service, que ce soit pour se rendre à des examens médicaux, pour leurs loisirs ou simplement pour briser l’isolement. Nous sommes convaincus que le circuit rural est nécessaire et gagnera rapidement en popularité, d’autant plus que nous étendons nos services dans chacune des municipalités d’ici quelques mois , a mentionné par voie de communiqué la président d’Accès Transport, Ghislaine Hudon.

Le coût du service est de six dollars par adulte par déplacement et de trois dollars pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un adulte. Selon ce qui est indiqué sur la page Facebook de l'organisme, le service est gratuit tout le mois de juin.