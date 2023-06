Réorganisation du travail au CIUSSS MCQ : combien de démissions ?

Combien d’infirmières de la région ont-elles claqué la porte depuis l’annonce en février dernier des mesures visant à réorganiser leurs horaires et leurs affectations ? La réponse est difficile à obtenir. Les chiffres avancés par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) et le Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec (FIQ) sont bien différents.