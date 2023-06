À la rescousse des tortues en milieu urbain

Cette semaine, c’est son jeune fils qui, au moment de partir à l’école, a remarqué l’animal traversant la rue. Il s'agit ici d'une opération périlleuse puisque Puneet Seth et sa famille habitent un chemin particulièrement fréquenté, Ellis Park Rd.

On a pris conscience de la richesse de la biodiversité à High Park, et en même temps, on réalise que cette route est souvent utilisée comme une bretelle de sortie d’autoroute. Il y a des gens qui filent à 70-80 km à l’heure, sans faire attention au fait qu’il y a des tortues, mais aussi des enfants. C’est une communauté résidentielle très spéciale, avec le parc à côté, et il faut être plus respectueux des animaux qui vivent ici , note-t-il.

Pour s’assurer que la tortue puisse faire son nid et retraverser la rue en toute quiétude, le Torontois a fait appel au groupe Turtle Protectors.

Aussitôt, des bénévoles sont dépêchés sur place et surveillent l’animal en se tenant à l’écart. La nidification peut durer jusqu’à 4 heures, explique la cofondatrice du groupe Carolynne Crawley. Une fois que les œufs seront pondus, la maman retournernera dans l’eau.

Une tortue serpentine creuse dans la terre pour installer un nid devant une maison de Toronto. Photo : Radio-Canada / David Hill

C’est en observant une autre tortue serpentine qui cherchait une aire de nidification dans son quartier que Carolynne Crawley a eu l’idée de lancer Turtle Protectors, il y a deux ans. Elle a alors constaté que la Ville de Toronto n’avait pas de programme de protection des nids de tortues.

Turtle Protectors est un groupe bénévole avec une vision autochtone, dans un esprit de réconciliation avec la nature, souligne la Torontoise, qui s’identifie comme Mi’kmaw, Noire et Irlandaise.

Quand on examine ce qui a un impact sur la population de tortues et d’autres espèces, il y a bien sûr la perte d’habitat qui les menace. Mais aussi le trafic. Les tortues adultes ont tendance à passer d’un milieu humide à l’autre, surtout vers le mois d’avril quand les mâles cherchent des partenaires , constate-t-elle.

« Pendant la période de nidification, de la fin mai à juillet. C'est là que les tortues sont les plus vulnérables parce qu’elles sortent de l’eau. » — Une citation de Carolynne Crawley

Protection des nids et sensibilisation

Une grande partie du travail pour Turtle Protectors est de sensibiliser le public. Le groupe a érigé des pancartes dans High Park, mis sur pied une ligne d’appel, et organise des ateliers et promenades mensuelles.

« Souvent les gens sont surpris. Ils n’ont pas l’habitude de voir des tortues en ville. » — Une citation de Carolynne Crawley

Après la ponte, les bénévoles installent aussi des petites cages pour protéger les œufs de la faune locale (ratons laveurs, coyotes, renards) et éviter qu’ils ne soient piétinés par l’humain ou reniflés par des chiens, afin d'augmenter leurs chances de survie.

Un protecteur de nid installé par les bénévoles de Turtle Protectors. Photo : Radio-Canada / David Hill

Les œufs doivent incuber avec la température du sol pendant 90 jours, alors ils sont très susceptibles de se faire trouver par des prédateurs, surtout ceux qui ont de bons nez , remarque Marc Dupuis-Desormeaux, biologiste et professeur à l'Université York.

Après ça, une fois que les œufs éclosent en septembre, ils doivent sortir et trouver leur chemin jusqu’au bord de l'eau. Et c'est un risque énorme de se faire attraper par toutes sortes de bêtes. Les bébés sont plus petits qu'un loonie. On dit souvent que c'est une tortue sur 10 ou sur 20 qui se rend à l’âge adulte.

Toronto a une population de tortues plutôt résiliente, qu’on retrouve même dans les endroits où c’est souvent pollué , observe le professeur. Il souligne cependant que toutes les espèces présentes dans la métropole sont considérées comme menacées ou à risque, notamment les tortues mouchetées  (Nouvelle fenêtre) .

À Toronto, les tortues sont « un peu partout où il y a de l'eau. Les rivières, les étangs, les zones humides », note le biologiste Marc Dupuis-Desormeaux. Photo : Radio-Canada / Dean Gariepy

Il faut pourtant prendre conscience de leur rôle dans l'écosystème, rappelle-t-il. Elles font de la bioturbation du sol, des échanges de nutriments du monde aquatique au monde terrestre. Avec leur nichage, elles font des dépôts de calcium. Et évidemment ce sont des détritivores, donc elles mangent tout ce qui meurt dans les étangs et ça nettoie beaucoup.

Responsabilité commune

Le groupe Turtle Protectors est maintenant appuyé par des organismes comme le Centre de la nature de High Park, le Indigenous Land Stewardship Circle et plusieurs départements de la Ville de Toronto.

Nous travaillons de près avec eux pour soutenir leurs efforts de réconciliation et les aider à étendre le programme , écrit une porte-parole des Services animaliers de la Ville.

Pour faciliter leur travail, les bénévoles voudraient voir l’installation de plus de panneaux de circulation et de ralentisseurs autour de parcs comme High Park.

Les bénévoles du groupe Turtle Protectors attendent qu'une tortue ait fini de creuser son nid pour l'aider ensuite à retraverser la rue et retourner dans l'eau. À droite, la cofondatrice Carolynne Crawley. Photo : Radio-Canada / David Hill

Je pense que nous devons avoir une conversation à Toronto, penser à toutes les zones humides en ville et examiner le trafic, les mouvements. Il y a par exemple une stratégie municipale, la High Park Movement Strategy, pour évaluer le trafic à l'intérieur et autour du parc. Mais c’est très centré sur l'humain, on n’a pas vraiment pensé aux animaux , relève Carolynne Crawley.

Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire comme citoyen , ajoute Marc Dupuis-Desormeaux. D'abord ralentir quand on conduit, non seulement en voiture mais aussi à vélo.

« Souvent les petites tortues, quand elles sortent au mois de septembre, sont écrasées parce que les cyclistes vont tellement vite. » — Une citation de Marc Dupuis-Desormeaux