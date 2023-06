Hausse des signalements à la DPJ dans la région de Chaudière-Appalaches

Les DPJ de la province ont publié mardi leur bilan de l’exercice 2022-2023. Au niveau provincial, il y a à nouveau eu une augmentation des signalements traités par la DPJ . Pour 2022-2023, il y en a eu 135 839, alors qu’en 2006-2007, date du premier bilan avec des données comparables, il y en avait 67 624. Selon le rapport provincial, l’augmentation n’est pas qu’une mauvaise nouvelle, parce qu’elle montre aussi que la population est portée à signaler les problèmes.

La région de Chaudière-Appalaches suit la tendance provinciale à la hausse des signalements traités, passant de 7605 à 7812 pour l’exercice 2022-2023.

Il s'agit d'une situation préoccupante, selon Caroline Brown, la directrice de la DPJ de Chaudière-Appalaches. Selon elle, le nombre de jeunes enfants violentés est en hausse, ce qui explique ce bond dans les signalements retenus.

La situation des enfants s’est quand même détériorée. On voit que les enfants sont de plus en plus laissés à eux-mêmes ou que des enfants ont de multiples fractures parce que les parents sont dépassés, ne sont plus capables et ont des problèmes de santé mentale ou de consommation , se désole Caroline Brown.

Dans la Capitale-Nationale, les signalements traités ont plutôt légèrement baissé, passant de 10 518 à 10 013. Par contre, le taux de rétention des signalements de 35,4 % est plus élevé que sur la rive-sud, où il se situe à 33,6 %.

Patrick Corriveau, le directeur de la DPJ pour la Capitale-Nationale, est toutefois loin de se réjouir de cette diminution. Pour lui, il est clair que la situation demeure inquiétante.

Au niveau de la Capitale-Nationale, au sortir de la pandémie, il y a eu une augmentation marquée de la détresse et des problèmes de santé mentale chez nos adolescentes et adolescents. Ce qui amène une pression de service importante sur tout le réseau , remarque-t-il.

Le directeur de la DPJ pour la Capitale-Nationale souhaiterait tout de même que le niveau de pertinence des signalements soit plus élevé. Dans environ 65 % des situations, on va non retenir le signalement et on va le fermer. Ce que je souhaite c’est que tout le monde collectivement fasse un petit pas de plus. Par exemple, pour un enseignant, il peut vérifier avec les parents et l’enfant s’il constate qu’un jeune pourrait avoir des enjeux suicidaires , explique-t-il.

La violence physique en tête

Dans les deux régions, près de 40 % des signalements proviennent d’employés d’organismes publics et un peu plus de 20 % des milieux scolaires.

Le plus souvent ce sont les sévices physiques qui font l’objet des signalements retenus, dans 25,12 % des cas dans la Capital-Nationale et dans 21,6 % de ceux en Chaudière-Appalaches.

Chez les 0-1 an, on a un nombre important de ce qu’on appelle nos "bébés cassés", ce n’est pas une belle appellation, mais ce sont des enfants qui ont une vingtaine de fractures et des dommages au cerveau qui vont demeurer parce qu’ils ont été secoués par leurs parents , révèle la directrice de la DPJ de Chaudière-Appalaches.

Augmentation des jeunes contrevenants

Dans la Capitale-Nationale, il y a eu une importante augmentation des adolescents contrevenants ayant reçu des services en vertu de la Loi sur le système de justice pénale, passant de 392 pour l’exercice de 2021-2022 à 520 pour 2022-2023.

On voit aussi une certaine recrudescence des comportements suicidaires et de l’automutilation , mentionne également Patrick Corriveau.

Pour Chaudière-Appalaches, l’augmentation est plus timide. Quelque 334 adolescents ont reçu des services en 2022-2023, alors qu’ils étaient 307 en 2021-2022.

À l’échelle de la province, 8554 adolescents ont reçu des services en vertu de cette loi, c’est un bond d’environ mille adolescents représentant une hausse de 14,5 % par rapport à l’exercice de l’année passée.

Avec des informations de Pierre-Alexandre Bolduc.