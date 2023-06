Cime Aventures veut permettre un accès public à la rivière Boanventure

Le site est fermé à la baignade en raison d’un litige entre la pourvoirie de la rivière Bonaventure, le Camp Bonaventure, et les gestionnaires du terrain d’accès à la plage.

C’est d’ailleurs dans le contexte de la fermeture de cet accès à la plage que s’inscrit l'offre, ce que ne nie pas la directrice de Cime Aventures, Élodie Brideau.

La directrice générale de Cime Aventures aimerait qu'une organisation se porte volontaire pour utiliser le lot afin que les citoyens aient à nouveau l'occasion d'accéder à la rivière.

Elle rappelle que plusieurs accès publics à la rivière ont été perdus en raison de la privatisation des terrains. Elle souligne qu’il y a aussi des interdictions de baignade affichées sur le territoire que tous doivent respecter. Avec ces deux enjeux, c'est certain que oui, on tente de réagir à ce qui se passe sur le terrain puis de contribuer à permettre un accès plus pérenne pour la population , commente Mme Brideau.

Le terrain de Cime Aventures a pignon sur le chemin des Saumoniers, en amont du rapide du Malin. Le terrain est quand même situé à moins de 100 m du Malin , précise Mme Brideau.

« On pense que l'établissement d'accès bien encadrés va permettre que l'usage se fasse de façon uniforme et respectueuse, autant de l'environnement que des propriétaires privés. » — Une citation de Élodie Brideau, directrice générale de Cime Aventures

La femme d’affaires explique que son entreprise cherche tout de même une organisation qui partage les mêmes valeurs que Cime Aventures.

Le Malin était un lieu très fréquenté par les touristes, mais également par les citoyens locaux. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de Mission Rivière

Elle explique que l’entreprise privée poursuit d’autres objectifs, mais que la mise en valeur du terrain par une autre organisation lui apparaissait comme une bonne solution pour redonner un accès aux baigneurs.

On pense, poursuit Mme Brideau, qu’on devrait avoir chacun une chance égale d'accéder aux cours d'eau et que la seule façon d'avoir un usage qui est respectueux et bien encadré, c'est de donner des directives claires à la population et aux usagers sur la manière d'utiliser nos ressources naturelles.

Elle précise que l’organisation choisie devra permettre un accès public et équitable à la rivière Bonaventure pour les activités non motorisées, mais aussi sensibiliser les usagers aux pratiques sécuritaires et environnementales en milieu nautique et voir à la préservation de la nature et des berges.

Cime estime qu’une partie du terrain pourrait être utilisée pour accueillir un stationnement et du transport actif ou collectif.

L’endroit serait aussi propice à l’aménagement d’un accès à la rivière pour les personnes à mobilité réduite.

Selon le communiqué de l’entreprise, la rive borde un secteur qui n’est pas fréquenté par les pêcheurs de saumon.

La date limite pour présenter un projet à l'entreprise a été fixée au 30 juin. On ne parle pas de délais pour la mise en place, mais une organisation qui serait intéressée par ce type de partenariat pourrait nous signifier son intérêt avant le 30 juin.

Selon Cime Aventures, l'échéancier de la future initiative sera fixé en fonction d’autorisations qui pourraient s'avérer nécessaires pour l’utilisation du site.

Avec la collaboration de Roxanne Langlois