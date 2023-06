Un nouveau délai accordé aux propriétaires de locations à court terme à Charlottetown

Le manque de personnel et de temps pour préparer les documents et les lois expliquent ce délai, a expliqué la maire adjointe de Charlottetown, Alanna Jankov.

Alanna Jankov, maire adjointe de Charlottetown. Photo : Radio-Canada / JULIEN LECACHEUR

En février 2022, la ville de Charlottetown a décidé de sévir à l’encontre des logements à court terme, de type Airbnb.

Les règles sont simples : seules les résidences principales pourront être louées pour une courte période. Des chambres à l’intérieur d’une maison peuvent aussi être mises en location, à condition que le propriétaire soit présent durant toute la durée de la location.

Avec cette réglementation, le conseil municipal avait pour objectif de régler la crise du logement que traverse la capitale insulaire.

La situation ici est telle que nous sommes dans l’impossibilité de trouver des logements abordables , explique Alanna Jankov.

Pas d'amendes d'ici octobre

Le conseil municipal avait alors octroyé une période de grâce aux propriétaires jusqu’au 28 mars 2023 pour s’ajuster à la loi.

Une maison du centre-ville de Charlottetown qui est à louer sur Airbnb. Photo : Radio-Canada / JULIEN LECACHEUR

Depuis 28 mars 2023, la ville était censée mettre en place un système de permis à obtenir auprès de la province et de la municipalité afin de pouvoir louer un logement à court terme.

En plus, un agent devait s’occuper de vérifier que les propriétaires respectaient les nouveaux règlements.

Finalement, aucune amende ne sera délivrée d’ici le 31 octobre 2023.

Une décision qui ne plaît pas à tous

Cory Pater, membre de PEI Fight for Affordable Housing qui lutte pour le logement abordable est complètement insulté par cette décision de Charlottetown.

Il accuse la ville de jouer le jeu des propriétaires.

Si on regarde la durée de la période de grâce, on s’aperçoit qu’elle concorde avec la fin de la saison touristique , explique-t-il. Ils veulent simplement donner aux loueurs de courte durée plus de temps pour gagner de l’argent.

Cory Pater, membre du groupe PEI Fight for Affordable Housing. Photo : Radio-Canada / JULIEN LECACHEUR

De son côté, la ville se défend en indiquant qu’elle préfère miser sur la pédagogie plutôt que la répression.

Entre [le 28 mars] et le mois d’octobre, c’est une opportunité pour éduquer et informer les gens qui ont des logements à louer à court terme des nouveaux règlements pour les permis , explique Alanna Jankov.

L’administration de Charlottetown promet qu’à la fin de cette deuxième période de grâce, il n’y aura plus de passe-droit pour les locations de logements à court terme.

D’après un reportage de Julien Lecacheur