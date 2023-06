Potentielle réouverture de la route 4 sur l’île de Vancouver à partir du 24 juin

Le ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique précise que la route ne sera rouverte que lorsque les automobilistes pourront circuler en toute sécurité. La route 4 est fermée depuis le 6 juin en raison du feu de forêt de Cameron Bluffs.

L'échéancier provisoire pour la réouverture de la route 4 est : 24 et 25 juin : réouverture de la route 4 sur une seule voie, circulation alternée avec mesures d'atténuation;

7 juillet : poursuite de la surveillance du comportement des flancs de montagne pour au moins deux semaines;

Mi-juillet : réouverture complète de la route 4 dans les deux directions.

Le feu de forêt de Cameron Bluffs au-dessus de la route 4 entraîne des chutes d'arbres et de roches sur cette route majeure reliant l'ouest à l'est de l'île de Vancouver. Photo : DriveBC

La chute d’arbres et de roches en cause

Une section d’un kilomètre et demi de la route 4 est affectée par des chutes d’arbres et de roches de petite et moyenne taille. Le ministère relève que la chaussée est intacte. D’autres arbres endommagés par le feu risquent de tomber et de se retrouver sur la route, entraînant avec eux des chutes de roches.

En prévision de la réouverture de la route 4, le ministère des Transports et de l'Infrastructure installera des filets de protection pour retenir les roches qui pourraient tomber et pour assurer l’intégrité des flancs de montagne.

Des filets de protection seront installés pour prévenir les chutes de roches sur la chaussée de la route 4. Photo : BC Wildfire Service

Le feu de forêt de Cameron Bluffs est dorénavant contenu, ce qui implique qu’il n'est pas susceptible de se propager au-delà de limites prédéterminées dans les conditions actuelles. Le ministère et BC Wildfire indiquent évaluer quotidiennement l’état de la situation.

Le détour toujours en place

Le détour de 90 kilomètres et d’une durée de 4 heures est toujours accessible aux voitures, camionnettes et véhicules commerciaux. La province encourage néanmoins uniquement les déplacements essentiels.

Environ 550 à 1000 véhicules par jour utilisent ce détour, selon la province.