Le feu de forêt du lac Barrington en Nouvelle-Écosse est enfin maîtrisé

L'incendie a brûlé près de 23 525 hectares, soit environ 235 kilomètres carrés. Selon le ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse, il ne devrait plus se propager.

Quelque 60 maisons et 150 structures ont été détruites par le feu de forêt qui a pris naissance près du lac Barrington.

Les résidents évacués, dans le comté de Shelburne, dont la maison n'a pas été brulée, ont pu rentrer chez eux pour commencer le grand nettoyage. Photo : Gracieuseté de Rick Perkins

L’incendie a provoqué l’évacuation de 3200 maisons, déplaçant 6700 personnes, soit environ la moitié de la population du comté de Shelburne.

Les pompiers obtiennent de l’aide de leurs collègues de la Défense nationale, de Terre-Neuve-et-Labrador et des États-Unis qui sont toujours sur les lieux pour venir à bout de l'incendie.

Les pompiers continuent leur travail pour éteindre totalement l'incendie. Ils s'attaquent au périmètre extérieur de l’incendie et avancent vers le centre en quadrillant la zone pour éliminer systématiquement les points chauds. Cette technique consiste à chercher et à sentir la fumée, à déterrer les petites reprises de feu qui brûlent sous la terre et à les asperger d’eau.

Un avion disperse un mélange d'eau et de produit ignifuge au-dessus de l'incendie du lac Barrington, en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / HO-Communications Nova Scotia

Comme le temps le permet, les hélicoptères du ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables survolent les feux de forêt dans la province et utilisent des détecteurs à infrarouges pour détecter ces points chauds. Cela aidera les équipes au sol à éteindre complètement les incendies. Ce travail des pompiers pourrait prendre toute une semaine.

Levée des interdictions de brûlage

Par ailleurs, les dernières restrictions sur le brûlage et les activités dans les régions boisées à l'échelle de la province ont été levées à 15 h mardi.

Maintenant que les feux de forêt en Nouvelle-Écosse sont maîtrisés, nous sommes en mesure de lever les restrictions sur les feux et les activités dans les régions boisées , a affirmé Tony Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables.

Toutefois, il faut continuer de faire preuve de vigilance , a-t-il poursuivi.

Il est toujours interdit de faire des feux de 8 h à 14 h. Après cette heure, le brûlage peut être autorisé, en fonction des conditions. Les autorités recommandent de consulter le site Web des interdictions de brûlage pour savoir si les feux sont permis ou non dans une région.