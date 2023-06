« Je suis soulagé que ce soit enfin fini. [...] Je pense qu’ils vont passer les prochaines semaines à évaluer l’équipe et peut-être faire quelques changements rapides, essayer de nouvelles choses », a lancé Bob Burns, un partisan de l'équipe.

Bob Burns, partisan des Sénateurs Photo : Radio-Canada

Jean-Philippe Forgues est l’animateur d’un balado qui s’intéresse à l’actualité des sénateurs, intitulé : La brigade. Selon lui, l’expérience de Michael Andlauer pourrait être mise à contribution pour resserrer les liens entre les partisans des Sénateurs.

Depuis plusieurs années, il y a une cassure avec les partisans. Il y a eu du progrès, mais on a vu des pancartes "Melnyck Out!" [l’ancien propriétaire des Sénateurs] ces dernières années, ce n’est pas rien. Donc il y a des choses à réparer avec les partisans , a-t-il fait valoir.

Jean-Philippe Forgues, animateur du balado « La brigade » Photo : Radio-Canada

« Pour la première fois depuis longtemps, on peut tourner la page sur une période difficile. Nouveau souffle, nouvelle vision. J'espère qu'il sera à la hauteur des attentes. » — Une citation de Jean-Philippe Forgues, animateur du balado « La brigade »

M. Andlauer est actuellement propriétaire minoritaire des Canadiens de Montréal. L’achat des Sénateurs d’Ottawa devrait l’obliger à vendre ses parts.

Alors qu'ils étaient initialement quatre acheteurs potentiels, le groupe d’investisseurs dont fait partie le milliardaire torontois a finalement remporté la mise.

La beauté dans ce cas-ci, c'est qu'on a des gens qui sont issus du domaine, en fait de l'industrie, qui sont familiers avec cet univers-là , a commenté Luc Dupont, professeur au Département de communication à l'Université d'Ottawa.

Luc Dupont, professeur au Département de communication à l'Université d'Ottawa Photo : Radio-Canada

Une bonne nouvelle pour la ville , assure le maire d’Ottawa

Le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, a déclaré pour sa part être ravi pour le club et pour la ville.

Parce que Michael Andlauer veut gagner la Coupe Stanley. C’est très excitant qu’il veuille investir dans notre ville , a-t-il dit.

Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa Photo : Radio-Canada

La députée fédérale d'Ottawa-Vanier et présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, a fait un bref commentaire mardi pour dire qu'elle était « heureuse de voir que nous avons un nouvel acheteur », et qu'elle avait « très hâte de le rencontrer ».

Mona Fortier, députée fédérale d'Ottawa-Vanier et présidente du Conseil du Trésor Photo : Radio-Canada

Selon le directeur général du Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale (RGA), Marc Chénier, l'arrivée de M. Andlauer dans l'organisation va soulager les entrepreneurs de la région.

C’est une situation latente qui est terminée. On va savoir à partir de maintenant avec qui on a affaire et de quelle façon on pourra progresser dans un contexte d’investissement à la fois en temps et en argent au niveau de différentes organisations qui gravitent autour des Sénateurs d’Ottawa. C’est une très bonne nouvelle à la fois pour la ville d’Ottawa et pour nous , a-t-il dit.

Marc Chénier, directeur général du Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale Photo : Radio-Canada

Les Sénateurs resteront-ils à Ottawa?

Le maire a tout de même saisi l’occasion pour rappeler qu’une discussion avec le nouveau propriétaire va bientôt s’amorcer afin d'aborder la question de la location du terrain qui pourra accueillir le futur aréna.

Je lui ai envoyé un message pour le féliciter. J’espère que nous parlerons dans les jours à venir , a-t-il ajouté.

La beauté également, je le précise, est que dès le début, lorsque ses filles [de l'ancien propriétaire des Sénateurs] ont mis la vente [du club sur] le marché, elles ont précisé qu'il était important que cette équipe-là reste à Ottawa. [Le nouveau propriétaire] est rassurant. Maintenant, il faudra absolument livrer la marchandise , dit M. Dupont.

De son côté, la Commission de la capitale nationale (CCN) qui avait indiqué quelques mois plutôt espérer parvenir à une entente avec les futurs propriétaires d'ici l'automne 2022, en ce qui concerne la location du futur aréna, a indiqué qu'elle était impatiente de travailler avec M. Andlauer et ses partenaires et qu'elle privilégiera une approche collaborative pour soutenir l'équipe pendant la transition [de nouveaux propriétaires] .