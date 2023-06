L’avenir d’un bâtiment centenaire d’Edmonton affecté par un litige et une vente forcée

Il y a 4 ans, un promoteur local était presque prêt à rouvrir le Brighton Block, un bâtiment centenaire situé sur l'avenue Jasper, à Edmonton. Or, l'immeuble offrant une vue panoramique sur la vallée de la rivière Saskatchewan Nord allait bientôt s'embourber dans des problèmes financiers et des poursuites judiciaires, avec pour conséquence une vente forcée.

Le bâtiment, qui a reçu plus de 900 000 $ de la Ville au titre de la préservation historique, est resté pratiquement inoccupé ces dernières années, pendant que des hommes d'affaires se disputaient au tribunal au sujet de sa valeur et de son avenir.

Immeuble de style édouardien considéré comme l'un des bâtiments commerciaux en brique le plus distingué d'Edmonton avant la Première Guerre mondiale , le Brighton Block s'appelait autrefois le Brown Block. Le photographe Ernest Brown l'a fait construire en 1911-1912 pour en faire son studio de photographie.

Le studio avait des murs en marbre, un sol en terrazzo italien et des palmiers tropicaux. Un article paru en 1913 dans Edmonton Journal décrit le studio et le salon de réception comme les plus complets et les mieux équipés, pour ne pas dire les plus beaux de l'Ouest .

Ernest Brown, qui était arrivé au Canada en 1903 et s'était fait connaître en tant qu'activiste communautaire et photographe, a passé la plus grande partie de sa carrière dans ce bâtiment. Son entreprise s'est effondrée après la Première Guerre mondiale et lui est décédé en 1951.

Plusieurs entreprises ont été installées dans le bâtiment au fil des ans avant son achat au début des années 2000, pour 1,875 million de dollars, par Ken Cantor, président de Primavera Development.

Au cours des 3 années suivantes, Ken Cantor a dirigé la transformation du bâtiment, en préservant son extérieur et en ajoutant trois étages dotés de fenêtres en verre allant du sol au plafond.

Litige et vente forcée

Toutefois, un certificat de propriété consulté l'année dernière montrait que le Brighton Block avait 3 hypothèques. Dans une déclaration déposée devant la Cour du Banc de la Reine [devenue récemment Cour du Banc du Roi] en mai 2021, Dale Johannesen, l’un des créanciers, a soutenu que la société Brighton Block n'avait pas respecté son hypothèque et qu’elle lui devait plus de 4 millions de dollars.

La société Brighton Block a déposé une défense le mois suivant, affirmant ne pas avoir reçu de préavis raisonnable avant la procédure d'exécution. À l'automne 2021, la justice a estimé que l'hypothèque de Dale Johannesen était exécutoire et a ordonné la mise en vente judiciaire de la propriété. Le Brighton Block a ainsi été mis en vente pour 9 M$ en février 2022.

Photo non datée de l'immeuble historique Brighton Block et de l'hôtel Pendennis au centre-ville d'Edmonton. Photo : Radio-Canada / Fournie par Primavera Development

Un autre désaccord est alors apparu sur la valeur de la propriété. Un évaluateur de Dale Johannesen, le demandeur, a estimé que la propriété valait beaucoup moins que celle attribuée par l'évaluateur de la société Brighton Block, la défenderesse.

Une société à numéro a proposé d'acheter le Brighton Block en octobre 2022 pour 4,82 M$. La justice a approuvé la vente du bâtiment le mois suivant. La société de Ken Cantor a toutefois fait appel de cette décision. La société Brighton Block soutenait que la procédure de vente judiciaire dans le cadre de la saisie n'était pas équitable.

Les documents judiciaires montrent que Dale Johannesen a reçu un produit de vente net d'environ 4,5 M$ et que la Ville d'Edmonton a reçu environ 93 000 $ au titre d'un solde d'impôt foncier impayé. La société Brighton Block a tenté d'empêcher la vente du bâtiment l'année dernière. Son avocat a plaidé au tribunal que l'offre ne reflétait pas la valeur de la propriété et que le bâtiment devait être remis en vente par un nouvel agent immobilier.

Dans son appel de la décision du juge, la société affirme que la procédure de vente judiciaire n'a pas été équitable et que le raisonnement du juge comportait des erreurs révisables . Dans un mémoire déposé en avril 2023, Dale Johannesen a déclaré que l'appel de la société Brighton Block est sans objet puisque la vente a eu lieu et que les terrains hypothéqués ont été transférés à l'acheteur.

Ken Cantor ne s'est pas rendu disponible pour une entrevue, mais a déclaré que l'entreprise était satisfaite du travail et du soutien reçu de la part de l'équipe de conception et de construction et du groupe de planification du patrimoine de la Ville. Dale Johannesen s'est refusé à tout commentaire, tandis que le nouvel acquéreur de l'immeuble n'a pas accepté d’entrevue.

Avec les informations de Madeleine Cummings