Zone industrialo-portuaire : deux entreprises du secteur de l’énergie sont en lice

C’est ce qu’elle a affirmé, lors du Cercle de presse du Saguenay qui avait lieu mardi matin. L’événement rassemblait les cinq élus de la Coalition avenir Québec (CAQ) de la région.

Andrée Laforest n’a pas voulu s’avancer sur le nom des entreprises, mais elle a affirmé que l'une d’entre elles est plus avancée dans ses démarches.

Ça concerne beaucoup l'énergie, donc on n'est pas loin de la filière batterie , a lancé la ministre Andrée Laforest.

Les cinq élus de la CAQ étaient réunis au Cercle de presse du Saguenay le 13 juin. Photo : Radio-Canada / Dylan Reid

Elle a ensuite laissé entendre qu’il pourrait s’agir d’entreprises liées au secteur de l’aluminium.

Ça nous prend une compagnie, il y en a deux présentement en lice, une qui est très près de la ligne d'arrivée. [...] Ça va prendre des électrodes, des anodes, des cathodes. Les anodes, il faut que ce soit très, très près d'une aluminerie. Il ne faut pas que ce soit déplacé sur une grande distance, alors est ce qu'on pourrait peut-être penser à une usine d'anodes? , a-t-elle ensuite suggéré.

La mairesse Julie Dufour avait quant à elle déjà indiqué qu'elle souhaitait attirer une entreprise dans le domaine des batteries à Saguenay.

Ottawa ouvert à augmenter les effectifs de la SOPFEU

La situation entourant les feux de forêt pousse aussi les élus de la CAQ à envisager d'augmenter les effectifs de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) à Roberval, particulièrement les pilotes et la flotte d'avions qui combattent ces incendies.

Les élus ont indiqué que des discussions ont eu lieu sur ce sujet entre les ministres François-Philippe Champagne, Pierre Fitzgibbons et le premier ministre François Legault en marge de l'annonce de Rio Tinto lundi.

Ottawa aurait démontré une ouverture à la possibilité d'accélérer la construction d'avions destinés à combattre les feux de forêt. Québec a aussi entrepris des démarches pour former davantage de pilotes.

Un avion CL-215 de la SOPFEU. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

On a vraiment discuté hier [lundi] avec Pierre Fitzgibbon, monsieur Legault, François-Philippe Champagne pour leur dire que ça nous en prend plus. Le fédéral a dit oui. On aurait un programme à la hauteur de 50 millions de dollars, donc les discussions sont déjà amorcées. Le fédéral est ouvert , a indiqué la ministre Andrée Laforest.

Le principal enjeu présentement, c'est la construction des CL-215 et donc, il faut adresser ce problème. Mais quand ce problème va être adressé chez nous, on est prêt à les accueillir. La SOPFEU est prête, on a les équipements, on a les garages , a renchéri pour sa part la députée de Roberval, Nancy Guillemette.

Avec les informations de Michel Gaudreau