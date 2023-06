Les campagnes vont sans doute faire des appels peut-être moins sophistiqués et plus émotifs pour essayer de pousser les gens à voter , a remarqué Peter Graefe, politologue à l'Université McMaster.

Récemment, le candidat Mark Saunders a même lancé le slogan Stop Olivia Chow dans l'espoir de réduire l’avance de la candidate, qui est en tête dans les sondages.

Il n’est pas le seul à vouloir cibler Olivia Chow. Lors d’un débat sur le logement abordable tenu à l’Université de Toronto lundi, de nombreux candidats ont critiqué ses projets d'augmentation de l'impôt foncier et son désir de ne pas faire appel au secteur privé pour résoudre la crise du logement à Toronto.

Le politologue Peter Graefe dit que les candidats veulent recueillir le vote des électeurs qui sont opposés aux idées d'Olivia Chow. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Olivia Chow pense que la seule façon de livrer des logements abordables est de combiner une hausse d'impôt foncier, la bureaucratie et le gouvernement , a dit Ana Bailão durant le débat de lundi.

En mêlée de presse, les candidats ont cité le manque de transparence de la campagne d’Olivia Chow, pour justifier leurs attaques.

Les gens font plus attention. Olivia Chow a eu plusieurs occasions d’expliquer ses plans et elle ne l'a pas fait. Maintenant, je mets l’accent sur ce qu’elle fait pour informer le public avant le vote du 26 juin , a expliqué Mark Saunders durant la mêlée de presse.

Mark Saunders a lancé le slogan « Stop Olivia Chow ». (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Peter Graefe affirme que les candidats veulent attirer les électeurs opposés à Olivia Chow. Sur son site web  (Nouvelle fenêtre) , Mark Saunders affirme qu’il est le seul candidat de la droite qui pourrait devancer Olivia Chow dans la course à la mairie.

« C'est moins d'essayer de convaincre les gens qui sont prêts à appuyer Mme Chow de ne pas le faire que de recueillir le vote contre elle et de devenir le candidat qui y parvient. » — Une citation de Peter Graefe, politologue à l'Université McMaster

Myer Siemiatycki, professeur de politique à l'Université métropolitaine de Toronto, est du même avis. Il croit que les méthodes de Mark Saunders au début de la campagne n’ont pas connu de succès.

« C’est une façon de montrer au public qu’il est le seul candidat à pouvoir mener une campagne contre Olivia Chow, mais il n’y a aucune preuve dans les sondages qu’il se démarque des autres candidats. » — Une citation de Myer Siemiatycki, professeur de politique à l'Université métropolitaine de Toronto

Des campagnes citoyennes

Des citoyens ont contribué eux aussi au ton négatif de la campagne en créant des sites web qui dénoncent les prises de position de certains candidats à la mairie.

Le groupe Toronto Citizens Co (Nouvelle fenêtre) a créé des sites comme Bailão Broke It,  (Nouvelle fenêtre) qui met en relief des propos et des prises de position de l'ex-conseillère municipale lors de votes sur le logement, la sécurité et les transports en commun. Le groupe critique également les campagnes de Mark Saunders et de Brad Bradford  (Nouvelle fenêtre) .

Il est difficile de savoir si les initiatives citoyennes, comme les sites web sur les prises de position de candidats, pèseront lourd le jour du scrutin. Photo : Radio-Canada / Pascale Bréniel

Myer Siemiatycki affirme que ces sites web démontrent l’engagement de certains électeurs et pourraient réellement influencer le vote.

Les électeurs vont y trouver des informations au sujet des candidats qu’ils vont peut-être eux aussi considérer comme problématiques , a lancé Myer Siemiatycki.

Peter Graefe estime pour sa part que l’influence des campagnes citoyennes sera mineure.

Il ne semble pas que les sites web soient très sophistiqués dans leur manière de cibler des gens sur les médias sociaux ou de trouver leurs informations pour les pousser à voter le jour du scrutin , a-t-il expliqué.

Une baisse du taux de participation anticipée

Aidan Thompson, vice-président de l'association des étudiants de l’Université de Toronto, a souligné que les attaques et le ton négatif risquent d'aggraver le manque d’engagement des étudiants et des électeurs lors de cette campagne.

Les gens ne se sentent pas à l’aise se soutenir des candidats ou des partis politiques, car ils se sentent jugés par les autres. Ce genre de virage ne fait qu’aggraver la situation , a dit l’étudiant.

Aidan Thompson, vice-président de l'association des étudiants de l'Université de Toronto, croit que le virage négatif de la campagne va décourager les électeurs de voter. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Lors du scrutin de l'automne dernier, seulement 29,7 % des Torontois ont voté,  (Nouvelle fenêtre) ce qui représentait un des pires taux de participation pour une élection municipale à Toronto.

« Les jeunes ne sont surtout pas intéressés et cela n’augure pas bien pour le taux de participation au scrutin. » — Une citation de Aidan Thompson, vice-président de l'association des étudiants de l’Université de Toronto

L'atmosphère sera la même au cours des deux prochaines semaines, croit le politologue Peter Graefe, et la division entre la droite et la gauche pourrait avoir des conséquences.

Il pense que les candidats de droite adopteront un ton encore plus négatif, évoquant même la catastrophe, alors que les candidats de gauche se diront rationnels et feront montre d'un certain idéalisme.