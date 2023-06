Un pêcheur de homard retire ses casiers à la demande de ses collègues à Caraquet

Depuis un certain temps, les autres pêcheurs le soupçonnaient de capturer et de vendre des homards qui sont plus petits que la taille minimale réglementaire, une mesure qui vise à protéger la ressource.

Samedi dernier, plus d'une vingtaine de capitaines ont eu une discussion avec lui sur le quai. Ce pêcheur n'a pas souhaité faire de commentaires et Radio-Canada ne le nomme pas, puisqu'aucune accusation n'a été déposée pour le moment.

Mais le capitaine Yves Blanchard, représentant des pêcheurs de Bas-Caraquet au quai de Caraquet, a accepté de raconter comment les choses se sont déroulées.

On lui a dit qu'il devrait lever ses trappes , dit-il. On ne l'a pas obligé, on lui a proposé de le faire. C'était à l'unanimité parmi les capitaines. Je lui ai dit que c'est de cette manière-là qu'il allait gagner le respect des pêcheurs pour les années qui s'en viennent.

Le capitaine Yves Blanchard, représentant des pêcheurs de Bas-Caraquet au quai de Caraquet, reconnaît qu'il y a un malaise, ces jours-ci, parmi les pêcheurs. Photo : Radio-Canada / René Landry

« Pour moi, il a fait la bonne chose. S'il continuait à pêcher, j'aurais eu peur qu'il se fasse briser ses trappes. » — Une citation de Yves Blanchard, représentant des pêcheurs de Bas-Caraquet au quai de Caraquet

Le pêcheur en question s'est donc exécuté et a sorti de l'eau ses 300 casiers.

Pêches et Océans a saisi des homards

Cette réunion des pêcheurs sur le quai est survenue deux jours après une opération d'agents de Pêches et Océans au quai de Caraquet.

Le 8 juin 2023, les agents des pêches des détachements de Caraquet et Shippagan ont saisi du homard sous la taille minimale de 81 mm au quai de Caraquet , précise une porte-parole du ministère fédéral.

Pêcher de la bonne manière

Ici, à Caraquet, c'est une des pires places pour le homard , rappelle Yves Blanchard. Il n'y a pas grands homards ici si on compare aux autres places. On ne peut pas tolérer une situation comme ça, là.

Le malaise est palpable ces jours-ci au quai de Caraquet parmi les pêcheurs de homard quand il est question de leur collègue à qui ils ont «fortement suggéré» de retirer ses casiers. Photo : Radio-Canada / René Landry

Le représentant des pêcheurs de Bas-Caraquet précise que la suite des choses va beaucoup dépendre de l'attitude du pêcheur.