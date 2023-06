À travers la fête entourant ce 50e anniversaire vont irrémédiablement s’ajouter les anecdotes du passé, les combats du présent et les espoirs face à l’avenir de cette organisation vouée à la défense et à la promotion des droits des Acadiens.

Ils sont trois autour de la table à l’émission Michel le samedi. Il y a Jean-Marie Nadeau, toujours aussi revendicateur malgré le poids des années, Alexandre Cédric Doucet, ce jeune président maintenant porteur du flambeau, et Yves Doucet, représentant revendicateur du Sud-Est. Ensemble, ils sont appelés à discourir des grands combats de la SANB, à l’aube des célébrations.

La SANB reste notre meilleur outil politique de revendication , assume le militant acadien Jean-Marie Nadeau, présentement à la tête d’un mouvement citoyen qui vise à changer le nom de l’Université de Moncton.

Une SANB changeante

La toile de fond de la SANB a changé au fil des années, souligne Yves Doucet, représentant du Sud-Est pour l'organisme. Au début des années 1970, il y avait très peu d’organismes sectoriels acadiens, rappelle-t-il. C’était aussi l’époque politique du Parti acadien et de l’attitude favorable du gouvernement conservateur de Richard Hatfield à l’endroit des Acadiens.

L’activiste et militant acadien de longue date, Jean-Marie-Nadeau. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les gens avaient envie de se regrouper. Il y avait quelque chose dans l’air dans ce besoin de s’organiser , se souvient pour sa part Jean-Marie Nadeau.

Les dossiers ne manquent pas depuis les premiers balbutiements du groupe à Shippagan en 1973. Les confrontations aussi, sans oublier certaines remises en question de l’influence même de l’organisme, comme en a fait foi la crise existentielle de 2015 entre les organismes acadiens et les élus de la Société. Mais la SANB finit toujours par en sortir plus forte, parfois avec l’aide de la politique.

Ce mur nommé Blaine Higgs

La discussion passe rapidement du passé au présent. Et le présent, c'est cette attitude du premier ministre Blaine Higgs envers plusieurs dossiers francophones et linguistiques qui créé un mur avec des organismes acadiens, avec à leur tête la SANB.

Nous faisons face à un contexte où l’on fait semblant de nous écouter à Fredericton sans qu’on nous entende , estime Yves Doucet.

Le premier ministre Blaine Higgs en mêlée de presse. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran Mediacentral

Nous avons rencontré le premier ministre à plusieurs reprises et nous sommes convaincus que M. Higgs, malgré nos rencontres et qu’il nous paraissait bien ouvert, fait partie de cette aile anglophone minoritaire qui dit que Richard Hatfield est allé trop loin , pense le président actuel de la SANB Alexandre Cédric Doucet.

Sans surprise, Jean-Marie Nadeau n’est pas un partisan de l’attitude du premier ministre.

On est face à un mur. C'est aberrant. On est dans une zone de guerre avec ce gouvernement. Il est temps que ça change rapidement, car on traverse une période critique. C’est bien beau de rencontrer le premier ministre, mais il n’écoute pas. Il n’a pas l’air à aimer ça, ce job-là. Il devrait s'en aller , observe M. Nadeau.

La relève

Qui dit militantisme dit également la relève, un combat de tous les instants au sein de la SANB . Les trois amis admettent qu’il est difficile de mobiliser les troupes et qu’il est toujours nécessaire de refaire le plein, même si l’organisme a une bonne cote au niveau du public.

Yves Doucet est le représentant du Sud-Est au sein de la SANB. Photo : Gracieuseté / Louis-Philippe Chiasson

Les trois militants espèrent que la sensibilité sociale des Acadiens va se réveiller à travers les dossiers politiques en santé, en éducation, sur la Loi sur les langues officielles ou encore dans le dossier de changement de nom de l’Université de Moncton.

La SANB a une influence à exercer. On a besoin de rallier les troupes, mais on sent que M. et Mme tout-le-monde sont désengagés. Il nous faut plus qu’un membership symbolique. Il nous faut raviver la flamme en soufflant sur les braises , croit Yves Doucet, qui laisse entendre que la SANB a tout à gagner en s’associant à des organismes comme la Fédération des jeunes francophones du N.-B.

Les personnes moins jeunes doivent accepter que les personnes plus jeunes ont un activisme différent. Il faut leur accorder une place réelle , demande-t-il.

Durant cette rencontre du 50e anniversaire en fin de semaine à Caraquet, il faudra noter la conférence donnée par l’ancienne ministre libérale Sheila Copps.

Il y aura également le lancement du livre intitulé Rêves, contraintes et pression, un ouvrage qui retrace l'histoire de la SANB de 1973 à 2023. Le livre, publié aux éditions du Septentrion, est signé Serge Dupuis et Mathieu Wade, deux chercheurs universitaires bien connus dans la francophonie canadienne pour la qualité de leur travail de recherche et d'analyse.

Avec des informations de Michel le samedi