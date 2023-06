Un homme condamné à tort pour l’homicide involontaire d’un enfant est blanchi

Bernard Doyle avait été reconnu coupable en 1997, notamment en raison du témoignage de l’ex-pathologiste Charles Smith.

Le Dr Smith a perdu toute crédibilité à la suite d’autopsies d’enfants dont les résultats ont mené à la condamnation de personnes plus tard exonérées. Une commission a enquêté sur les erreurs qu'il a commises, et l'Ordre des médecins et chirurgiens lui a retiré son permis de pratique.

M. Doyle soutenait qu’il dansait vigoureusement, en tenant le petit Tyler Cunningham dans ses bras, quand il a trébuché, qu’il est tombé et que l'enfant s'est blessé sur des outils de construction qui traînaient.

Charles Smith avait plutôt conclu que l’enfant était mort de la combinaison d’un coup et du syndrome du bébé secoué.

L'avocat de Bernard Doyle, James Lockyer, a raconté que trois experts avaient examiné les preuves soumises lors du procès et conclu que les faits tels que racontés par son client permettaient d'expliquer les blessures mortelles subies par l'enfant.

M. Doyle, qui avait 23 ans à l’époque du drame, a fini depuis longtemps de purger une peine de près de quatre ans.

Me Lockyer a déclaré que M. Doyle vivait maintenant à Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador, et qu’il était soulagé d’avoir été innocenté. Ce n'était pas tant d'avoir fait de la prison que d'être vu comme quelqu'un qui a tué un bébé qui a eu des répercussions dans sa vie , a commenté l'avocat.

Il espère que la Société d'aide à l'enfance de Saint-Jean révisera le dossier de son client à la lumière de cet acquittement et permettra à sa fille de 11 ans de venir vivre avec lui.