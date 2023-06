Depuis 34 ans, le Festival d’été francophone de Vancouver met en avant la richesse de la diversité artistique et francophone. L'événement qui s'amorce mercredi invite cette année encore les festivaliers à découvrir ou redécouvrir des artistes aux univers musicaux et aux origines variés.

Si cette année n’est pas une date spéciale pour le festival, elle l’est pour Pierre Rivard, directeur général et artistique du Centre culturel francophone de Vancouver, qui fête sa trentième année à la tête de l'événement.

Depuis ses débuts en 1993, il n'a cessé de garder la même vision artistique pour inclure toutes les sonorités et tous les visages de la francophonie.

« Ça fait trente ans que le festival suit les mêmes lignes directrices. Il s'agit d'avoir un mélange qui soit intéressant d'artistes qui sont établis et émergents et surtout d'avoir une variété de styles musicaux. » — Une citation de Pierre Rivard, directeur général et artistique du Centre culturel francophone de Vancouver

Que ce soit sur la scène extérieure de la 7e Avenue ou en salle, le festival propose, cette année encore, une programmation éclectique.

Le festival débute avec le groupe Veranda. C'est de la musique un peu country, folk américain. Jeudi soir, Andrea Superstein, c'est du répertoire francophone "jazzifié". Vendredi, c’est Malika Tirolien. On est dans la musique du monde , énumère-t-il.

Le groupe Veranda sur scène. (archives) Photo : ICI ARTV

Cette volonté de mélanger les styles musicaux est particulièrement présente dans le programme de résidence du festival, qui réunit des artistes en musique du monde.

Depuis 13 ans, on essaie de varier un peu le continent sur lequel on va aller. Cette année, on mélange le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie. C'est un petit voyage planétaire dans différentes musiques provenant de différents continents , confie le directeur général.

Valoriser une francophonie aux multiples visages

Le festival veut aussi proposer des artistes francophones aux origines différentes.

« Les artistes rappellent ce qu'est la communauté francophone, ce qu'est la francophonie. » — Une citation de Pierre Rivard, directeur général et artistique du Centre culturel francophone de Vancouver

On a des artistes qui sont d'origine asiatique, d'origine africaine, des artistes du Moyen-Orient, ou encore des artistes autochtones , ajoute-t-il.

Corneille (archives) Photo : Radio-Canada / Karine Dufour

Une intention qui résonne pour certains artistes présents lors de cette 34e présentation. Elle est même essentielle pour l’auteur, compositeur et interprète Corneille qui a pu dans le passé regretter le manque de diversité dans le milieu culturel franco-canadien.

« Cette francophonie qui est diverse, qui est riche de ses influences d’ailleurs, c’est qui je suis et ça fait partie de mon ADN artistique. » — Une citation de Corneille, auteur, compositeur et interprète

Depuis deux ans, l’artiste a même ressenti un changement dans l'industrie musicale qu'il trouve de plus en plus inclusive.

On est encore un petit peu en retard, mais ça change. Tout le monde a conscience que l’acceptation de la diversité s’impose à nous comme une richesse, qu’elle soit ethnique, d’orientation sexuelle, neurologique ou encore culturelle , souligne-t-il.

Un avis que partage Malika Tirolien, autrice, compositrice et interprète jazz d'origine guadeloupéenne.

« C'est important pour moi de voir des festivals qui proposent une diversité musicale et humaine, car la diversité est notre plus belle richesse. » — Une citation de Malika Tirolien, autrice, compositrice, interprète

Même si pour elle, des efforts favorisant l'inclusion des personnes issues des minorités doivent encore être faits.

La chanteuse Malika Tirolien en studio (archives). Photo : Radio-Canada / Mathieu Lavoie

Ce n'est pas encore assez, mais on va dans la bonne direction. Les choses s'établissent pas à pas , ajoute-t-elle.

À l'occasion du Festival d'été francophone de Vancouver, Malika Tirolien sera sur la scène du Studio 16, le vendredi 16 juin.

De son côté, Corneille partagera la scène extérieure de la 7e Avenue avec Isabelle Boulay, le samedi 17 juin.

Depuis ses débuts, le Festival a accueilli de nombreux artistes de tout horizon dont Daniel Bélanger, Cœur de Pirate, Zachary Richard, Les Cowboys Fringants, la Compagnie Créole, Arianne Moffatt, Paul Piché et Diane Dufresne.

Diane Dufresne était de passage au Festival d'été francophone de Vancouver en 2003. (archives) Photo : Radio-Canada

Le Festival d'été francophone de Vancouver se tient du 14 au 25 juin 2023.